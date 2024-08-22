Лариса Долина не сможет забрать квартиру у матери-одиночки

Лариса Долина может остаться без денег и квартиры. Сейчас владелицей элитной недвижимости является мать-одиночка Полина Лурье. Женщина утверждает, что не знала о мошенниках, покупая квартиру, которая принадлежит Ларисе Долиной .

И в этом обмане она тоже пострадавшая. Лариса Долина подала в суд на Полину Лурье, потому что хочет вернуть свою жилплощадь. Однако, как утверждает адвокат Юлия Вербицкая-Линник , сделать это почти невозможно.

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«Разумеется, попытаться вернуть уже проданную квартиру можно попробовать. Вместе с тем если Лурье докажет, что она добросовестный приобретатель и действительно купила у Долиной квартиру по рыночной стоимости, выплатив ей все деньги по договору, а Долина при этом психическими заболеваниями, препятствующими осознавать свои действия в момент сделки, не страдала, то вероятность вернуть квартиру весьма невысока», — пояснила юрист в разговоре с Teleprogramma.org .

Также эксперт отметила, что возвращать Лурье деньги, судя по всему, Лариса Долина не собирается. По словам Вербицкой-Линник, если бы певица согласилась вернуть матери-одиночке деньги за проданное жилье, то это дело решилось бы без суда.