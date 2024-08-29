Вдова автора «Паромщика» Борзова призналась, что Пугачева отобрала хит у Леонтьева

Алла Пугачева уже долгое время не выступает на сцене. Раньше она то и дело исполняла душевные песни, которые цепляли аудиторию. Одной из таких композиций была песня «Паромщик». Ее написал поэт-песенник Николай Зиновьев. Его вдова Елена Борзова, которая снималась в кино, рассказала, что этот хит Пугачева себе присвоила. Изначально у песни был глубокий подтекст про судьбу сироты и инвалида. Но это не понравилось Примадонне, которая заставила автора переписать текст песни, так как хотела петь лишь про любовь.

«Песня изначально была предназначена Леонтьеву. И Леонтьев уже думал, какой костюм сшить для речного паромщика. И вдруг Пугачева уже поет эту песню! Они все спорили, будет ли рейтинг у «Паромщика». И тогда Кристина Орбакайте, дочка Аллы, сказала, что «Паромщик» выиграет», – поделилась Борзова, пишет Aif.ru.

Она добавила, что песня стала гораздо проще. По ее словам, так думал Зиновьев. Но Валерий Леонтьев не остался без хитов. Потом для него композитор написал песни «Дельтаплан» и «Казанова».