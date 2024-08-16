Пугачева оскорбила Градского: «Два года с ней не разговаривал»

Наджиев сообщил, что произошло 24 года назад. Тогда легендарная певица Изабелла Юрьева была удостоена премии Президента. Сумму королева романсов должна была получить внушительную. Но артистка скончалась,
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«На что Алла Борисовна сказала: «А что теперь, у нас всем покойницам будут давать премии?» Это его чисто по-человечески оскорбило. Легенда русского романса, всю войну пела — а ты хочешь памятник у нее на могиле отобрать... Саша мне сказал про Пугачеву: «Я два года с ней не разговаривал после этого случая. Не мог». Этот случай — еще один мазочек к портрету Аллы Борисовны», — объяснил Игорь Наджиев.
При этом певец отметил, что
По материалам «АиФ»
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