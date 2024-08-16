Пугачева оскорбила Градского: «Два года с ней не разговаривал»

Алла Пугачева однажды ляпнула фразу, которая нанесла глубокое оскорбление Александру Градскому . Композитор после этой истории два года не мог заставить себя даже поговорить с Примадонной. Об этом случае подробно рассказал певец Игорь Наджиев. Он заявил, что Александр Градский ему лично поведал о том, как Алла Пугачева нанесла ему оскорбление и повергла его этим в шок.

Наджиев сообщил, что произошло 24 года назад. Тогда легендарная певица Изабелла Юрьева была удостоена премии Президента. Сумму королева романсов должна была получить внушительную. Но артистка скончалась, не дождавшись выплат. Александр Градский предложил эти деньги пустить на установку роскошного памятника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

«На что Алла Борисовна сказала: «А что теперь, у нас всем покойницам будут давать премии?» Это его чисто по-человечески оскорбило. Легенда русского романса, всю войну пела — а ты хочешь памятник у нее на могиле отобрать... Саша мне сказал про Пугачеву: «Я два года с ней не разговаривал после этого случая. Не мог». Этот случай — еще один мазочек к портрету Аллы Борисовны», — объяснил Игорь Наджиев.

При этом певец отметил, что Александр Градский с большим уважением и трепетом относился к таланту Аллы Пугачевой . И позже все же смог наладить с ней отношения.

По материалам «АиФ»