«Паромщик» был не единственным: Пугачева спровоцировала еще один скандал, забрав песню у известной певицы

Алла Пугачева несколько раз отрицала, что в 80-е годы имела какое-то влияние. Она утверждала, что никому из эстрадных артистов не вставляла палки в колеса. Однако это не совсем так. Одна «жертва» Примадонны все же точно была.

Помимо того, что Алла Пугачева забрала у Валерия Леонтьева песню «Паромщик», она предъявила права и на композицию, которая должна была достаться Валентине Легкоступовой. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org рассказал продюсер Леонид Дзюник.

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