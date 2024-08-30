«Паромщик» был не единственным: Пугачева спровоцировала еще один скандал, забрав песню у известной певицы
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Примадонна действительно брала все, что хотела.
Алла Пугачева несколько раз отрицала, что в 80-е годы имела какое-то влияние. Она утверждала, что никому из эстрадных артистов не вставляла палки в колеса. Однако это не совсем так. Одна «жертва» Примадонны все же точно была.
Помимо того, что Алла Пугачева забрала у Валерия Леонтьева песню «Паромщик», она предъявила права и на композицию, которая должна была достаться Валентине Легкоступовой. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org рассказал продюсер Леонид Дзюник.
«Я помню, что она забрала песню у Вали Легкоступовой. Был большой скандал. Он, конечно, не выносился на публику, на суд зрителей. Но тогда была история, когда Раймонд Паулс или Илья Резник написал песню, а Алла Борисовна возмутилась. И после этого у Легкоступовой начались проблемы», — сообщил Дзюник.