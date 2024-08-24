Филипп Киркоров высказался о переменах во внешности: «Практически под 60 лет я начал совершенно новую жизнь»

На публике Киркоров продемонстрировал новые образы. Он подчеркнул свои
«Я занимался спортом, почти не выходил из спортзала. Плавал в бассейне. И до сих пор почти каждое мое утро начинается в пять утра. Я занимаюсь в спортзале с шести до восьми. Качаюсь, подтягиваюсь», – поделился певец.
Также он похвастался, что новый проект положительно сказался на его жизни. Артист подчеркнул, что ему повезло со сценарием и режиссером. Большую часть трюков он намерен исполнять для фильма сам.
«Практически под 60 лет я начал совершенно новую жизнь, как личную, как творческую — в кино. Это мое новое хорошо забытое я», – пояснил Киркоров.
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