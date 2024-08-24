Филипп Киркоров высказался о переменах во внешности: «Практически под 60 лет я начал совершенно новую жизнь»

Филипп Киркоров не перестает удивлять публику. Больше года назад он сделал пластическую операцию по моделированию фигуры. Тогда певец признавался, что вернул себе былую красоту. Он также продолжает выпускать песни. А недавно артист снялся в фильме «Братья» вместе с Денисом Дороховым. Примечательно, что съемки были экстремальными. 57-летний король отечественной эстрады бегал по горам и лесам. А на днях он появился на «Новой волне» в Сочи.

На публике Киркоров продемонстрировал новые образы. Он подчеркнул свои накачанные бицепсы и показал татуировки на руках. Певица Севиль была шокирована тем, как преобразился артист. Филипп Бедросович не стал утаивать, что преобразился ради роли, пишет KP.RU.

«Я занимался спортом, почти не выходил из спортзала. Плавал в бассейне. И до сих пор почти каждое мое утро начинается в пять утра. Я занимаюсь в спортзале с шести до восьми. Качаюсь, подтягиваюсь», – поделился певец.

Также он похвастался, что новый проект положительно сказался на его жизни. Артист подчеркнул, что ему повезло со сценарием и режиссером. Большую часть трюков он намерен исполнять для фильма сам.

«Практически под 60 лет я начал совершенно новую жизнь, как личную, как творческую — в кино. Это мое новое хорошо забытое я», – пояснил Киркоров.