Киркоров снял новый клип «Черная пантера» с Рудковской и Бузовой

«Три песни, три клипа. И еще запускаем полный метр, художественный фильм»,— рассказал KP.RU Киркоров.
Он подчеркнул, что эта работа для него новый этап творчества. Также певец похвастался, что будет рекорд по длине клипа, а также по количеству потраченных денег и звезд, в которые приняли в нем участие. В видео отметились: Яна Рудковская и Саша Плющенко, Ани Лорак, Анна Асти, Люся Чеботина, Егор Крид, Тимати, Влад А4, Ольга Бузова, а также другие известные персоны.
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