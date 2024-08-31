Киркоров снял новый клип «Черная пантера» с Рудковской и Бузовой

Филипп Киркоров уже давно выступает на сцене. Он выпустил большое количество хитов. Певец не скрывает, что даже в 57 лет не намерен переставать работать над собой и удивлять публику. Недавно он похудел, накачал руки и украсил тело татуировками. На фестивале «Новая волна» он поразил даже коллег тем, как выглядел. Недавно артист снялся в кино с Денисом Дороховым. А также он снял клип на свою песню «Черная пантера». По словам звезды, у него получился целый фильм.

«Три песни, три клипа. И еще запускаем полный метр, художественный фильм»,— рассказал KP.RU Киркоров.

Он подчеркнул, что эта работа для него новый этап творчества. Также певец похвастался, что будет рекорд по длине клипа, а также по количеству потраченных денег и звезд, в которые приняли в нем участие. В видео отметились: Яна Рудковская и Саша Плющенко, Ани Лорак, Анна Асти, Люся Чеботина, Егор Крид, Тимати, Влад А4, Ольга Бузова, а также другие известные персоны.