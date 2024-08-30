Филипп Киркоров — о реакции детей на его татуировки: «Это что, на всю жизнь?»

Поп-король Филипп Киркоров рассказал о том, как его дети Мартин Киркоров и Алла-Виктория Киркорова отреагировали на его новое тело, покрытое татуировками.

Филипп Киркоров заявил, что в их семье не принято навязывать свою точку зрения другим. И его отпрыски могут высказывать лишь свое отношение к происходящему с их отцом, но влиять на него не имеют права.

Филипп Киркоров , в свою очередь, относится с уважением к тому, что делают Мартин Киркоров и Алла-Виктория Киркорова .

Когда дети Филиппа Киркорова увидели тело отца, забитое татуировками, они заявили, что им это не нравится.

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«Говорят: «Папа, это что, на всю жизнь?». Я говорю: «Да, хоронить меня будете так», — поделился Филипп Киркоров .

А вот своему отцу Бедросу Киркорову Филипп Киркоров свое татуированное тело пока не демонстрировал. Говорит, что бережет престарелого папу от стресса.