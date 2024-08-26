Кто родил детей Киркорова?

Филипп Киркоров с Бедросом Киркоровым и детьми. Фото: Global Look Press

И Мартин, и Алла-Виктория появились на свет от суррогатной матери.

На днях стало известно, что дочь Филиппа Киркорова прекрасно знает, что появилась на свет от суррогатной матери. При этом она не считает ее своей родительницей.

«У меня нет мамы. Я родилась от суррогатной матери», — отрезала в соцсетях Алла-Виктория.

Психолог Андрей Зберовский похвалил Филиппа Киркорова за здоровое воспитание наследницы.

«Такое поведение означает, что ребенок очень разумный, не боится правды», — уверенно заявил Teleprogramma.org эксперт.

Вместе с тем поклонников Филиппа Киркорова продолжает мучить вопрос, а кто же все-таки родил детей Киркорову. Увы, никто достоверного ответа на этот вопрос дать не может. Однако в Сети ходят слухи, что родительницей сына и дочки музыканта является их крестная мама Наталья Ефремова. Эту версию высказывало издание Life.ru.

Бизнесвумен при этом физически могла выносить и родить только одного из них, потому что они появились на свет с разницей в несколько месяцев. Но не исключено, что второму ребенку предпринимательница просто подарила свою яйцеклетку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Читайте также:

Читайте также