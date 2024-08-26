Кто сейчас жена у Киркорова?

Филипп Киркоров не теряет своей популярности у российских зрителей много-много лет. Народный артист привлекает публику не только своим творчеством, но и необычной личной жизнью.

Среди самых популярных запросов в поисковых системах до сих пор остается вопрос о его жене. Увы, но после развода с Аллой Пугачевой , певец так и не смог найти себе женщину, с которой бы ему хотелось узаконить отношения. Поэтому Примадонна — единственная его жена, теперь только с приставкой «экс».

Любопытно, что до сих пор близкие Аллы Пугачевой считают Филиппа Киркорова родным человеком. К примеру, его бывшая падчерица Кристина Орбакайте по-прежнему с удовольствием встречается с ним в неформальной обстановке.

Да и Сама Алла Борисовна не отрекается от Филиппа Бедросовича. Как рассказал изданию Teleprogramma.org музыкальный продюсер Леонид Дзюник, Филипп Киркоров даже после официального разрыва отношений с певицей долго оставался для Примадонны практически членом семьи. При этом к браку в Максимом Галкиным* собеседник сайта относится весьма скептически.

«Так сказать, вышла за Галкина* замуж», — снисходительно оценил данный союз эксперт.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.