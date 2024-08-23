Филипп Киркоров накачал мускулы и забил тело татуировками

Поп-король Филипп Киркоров произвел настоящий фурор, появившись на Международном музыкальном конкурсе «Новая волна». На сцену Филипп Киркоров вышел в черной майке, чтобы все зрители увидели его мускулистые руки, да еще и забитые татуировками.

Как выяснилось, с недавнего времени 90 процентов тела Филиппа Киркорова покрыто татуировками. На руках у Филиппа Киркорова , как сообщает kp.ru, красуются драконы и змеи, а на спине — фамильный герб артиста.

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Филипп Киркоров рассказал, что теперь регулярно занимается спортом, так как хочет максимально долго оставаться в отличной форме. По словам Киркорова, он хочет остаться в памяти потомков атлетичным красавцем. Ради превращения в брутального мачо Филипп Киркоров встает в пять утра и отправляется в бассейн, а затем работает над телом в спортивном зале.