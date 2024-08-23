Филипп Киркоров отреагировал на демарши дочери: «Пусть хулиганит»

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория Киркорова растет очень ярким и даже где-то эпатажным подростком. Алла-Виктория Киркорова активно ведет свои соцсети, удивляя подписчиков.

Дочь Филиппа Киркорова уже успела записать пародию на своего звездного отца и сделать заявление о том, что рождена от суррогатной матери.

Филипп Киркоров дал понять, что к подобным демаршам Аллы-Виктории Киркоровой относится с пониманием.

«Пусть хулиганит», — сказал Филипп Киркоров .

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Филипп Киркоров считает, что из девочек-тихонь обычно вырастают настоящие фурии. А вот если девочка в детстве хулиганит, то это практически гарантия того, что во взрослой жизни она будет добродетельной женщиной, хорошей матерью и хозяйкой.