Филипп Киркоров отреагировал на демарши дочери: «Пусть хулиганит» Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press Филипп Киркоров спокойно относится к тому, что делает в Сети его дочь Алла-Виктория. Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория Киркорова растет очень ярким и даже где-то эпатажным подростком. Алла-Виктория Киркорова активно ведет свои соцсети, удивляя подписчиков. Дочь Филиппа Киркорова уже успела записать пародию на своего звездного отца и сделать заявление о том, что рождена от суррогатной матери. Филипп Киркоров дал понять, что к подобным демаршам Аллы-Виктории Киркоровой относится с пониманием. «Пусть хулиганит», — сказал Филипп Киркоров. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль». Филипп Киркоров считает, что из девочек-тихонь обычно вырастают настоящие фурии. А вот если девочка в детстве хулиганит, то это практически гарантия того, что во взрослой жизни она будет добродетельной женщиной, хорошей матерью и хозяйкой. По материалам MK.RU Читайте также: Наталья Михеева