Бородина в силуэтном мини-платье подчеркнула свою фигуру, считает стилист Далиева: «В трендовом пудровом оттенке»

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она следит за внешностью. В 41 год телеведущая старается держать себя в форме, а также посещает косметолога. Особое внимание она уделяет нарядам. У Ксении большая гардеробная. Недавно у нее начался роман с Николаем Сердюковым . Она старается одеваться женственно, когда они вместе выходят в свет. Накануне звезда отправилась вместе с возлюбленным на вечеринку к подруге.

По пути Бородина устроила фотосессию у мусорных баков. Она облачилась в мини-платье с драпировкой на юбке. Наряд цвета припыленной розы телеведущая дополнила остроносыми белыми туфлями и ярким макияжем.