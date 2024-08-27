Бородина в силуэтном мини-платье подчеркнула свою фигуру, считает стилист Далиева: «В трендовом пудровом оттенке»

Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Телеведущая показала, как ее преобразил Сердар Камбаров.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она следит за внешностью. В 41 год телеведущая старается держать себя в форме, а также посещает косметолога. Особое внимание она уделяет нарядам. У Ксении большая гардеробная. Недавно у нее начался роман с Николаем Сердюковым. Она старается одеваться женственно, когда они вместе выходят в свет. Накануне звезда отправилась вместе с возлюбленным на вечеринку к подруге.

По пути Бородина устроила фотосессию у мусорных баков. Она облачилась в мини-платье с драпировкой на юбке. Наряд цвета припыленной розы телеведущая дополнила остроносыми белыми туфлями и ярким макияжем.

Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

На вечеринке Бородина не только танцевала и веселилась. Она миловалась с Сердюковым. Они даже целовались на публике. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что визажист Сердар Камбаров ее преобразил и сделала идеальной.

А для Teleprogramma.org ее лук оценила стилист Этери Далиева.

«Образ Бородиной мне нравится, розовый цвет здесь представлен в более трендовом пудровом оттенке, подмечу что не всем он идет, Бородина его достойно выдерживает и за счет красивого загара и хрупкой стройной фигуры.

Изюминка образа в целом, является в том, что нежность платья контрастирует с макияжем в стиле рок, ярко очерченные черным глаза, укладка волос без намека на локоны. То есть стиль выдержан на контрасте — мне нравится», — высказалась стилист.

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