Бородина в силуэтном мини-платье подчеркнула свою фигуру, считает стилист Далиева: «В трендовом пудровом оттенке»

По пути Бородина устроила фотосессию у мусорных баков. Она облачилась в мини-платье с драпировкой на юбке. Наряд цвета припыленной розы телеведущая дополнила остроносыми белыми туфлями и ярким макияжем.
На вечеринке Бородина не только танцевала и веселилась. Она миловалась с Сердюковым. Они даже целовались на публике. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что визажист Сердар Камбаров ее преобразил и сделала идеальной.
А для
«Образ Бородиной мне нравится, розовый цвет здесь представлен в более трендовом пудровом оттенке, подмечу что не всем он идет, Бородина его достойно выдерживает и за счет красивого загара и хрупкой стройной фигуры.
Изюминка образа в целом, является в том, что нежность платья контрастирует с макияжем в стиле рок, ярко очерченные черным глаза, укладка волос без намека на локоны. То есть стиль выдержан на контрасте — мне нравится», — высказалась стилист.
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