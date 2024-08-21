Бородина объяснила, почему запрещает Омарову знакомить дочь с новой женой: «Даже не попытался извиниться»

Ксения Бородина уже 4 года состоит в разводе с Курбаном Омаровым. Сначала она умалчивала о причинах размолвки с бизнесменом. Но потом телеведущая призналась, что он ей изменял. Более того, этим летом Омаров женился на своей любовнице по имени Валерия. Он признался, что именно рад нее бросил телеведущую. При этом экс-муж звезды заявил, что в разводе всегда виноваты двое.

У Ксении есть от него дочка Теона. Она иногда видится с отцом. Но Бородина не скрывает, что запрещает новой жене Курбана знакомиться с их дочкой.

Недавно и у телеведущей появился возлюбленный — Николай Сердюков. У него есть ребенок от бывшей жены, Алины Акиловой — дочка. С ним звезда уже познакомила и Теону, и старшую дочку от первого брака Марусю.

Поклонники спросили, почему она не дает жене Омарова общаться с его дочкой.

«За все эти годы папа Теоны даже не попытался извиниться за все, что он сделал мне. Потому что, если бы он хотел наладить эти отношения ради дочери, он бы постарался хотя бы. Я давно не держу зла, и все те движения, что были после — это только на его совести. А уж во время брака о движениях я молчу. Я уже писала об этом, хотела бы на вас посмотреть. Все все знали и понимали прекрасно, всем было плевать на мой брак и отношения. Поэтому сейчас я не вижу смысла, и Теона отлично себя чувствует наедине с отцом», — пояснила Бородина.