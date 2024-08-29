Ольга Солнце высказалась о странном поведении Мая Абрикосова после ухода из «Дома-2»

Яна Чурикова решила выяснить, что происходило на «Доме-2». Она общается с бывшими участниками проекта. Ей удалось обсудить с Ольгой Солнце ее участие в шоу, а также странное поведение Мая Абрикосова, который после ухода из телестройки стал вести закрытый образ жизни, жить в деревне и порой плохо отзываться о своих коллегах по проекту. А вот на «Доме-2» он был ярким и заметным, заявил бывший генпродюсер шоу Алексей Михайловский.

«Пока деньги его не испортили», – считает Солнце. «Я не читаю про себя. Мне иногда подписчики рассказывают, хоть ты и не планируешь читать. Кстати, давно уже этого не было. Был у него какой-то период, когда он всех нас, с кем он имел дело когда-то, какой-то грязюкой поливал, которая не имела отношения к реальности, что было обидно. Одно дело раскрыть какой-то секрет нелицеприятный, а другое дело – конкретная клевета. Но есть подозрения, что он в отличие от остальных, как-то выпал из обоймы совсем. Еще тогда, как он ушел с проекта, разочарование случилось», – пояснила Ольга.

По словам Михайловского, он предлагал Абрикосову потом попасть на два других проекта на другом канале, но в итоге туда Май не пошел. А Солнце рассказала, что спустя время, уже после грязных слов в ее адрес, он звал ее дать интервью, но она решила предложение проигнорировать.