Солнце впервые открыто заявила о контрактах и любви по сценарию на «Доме-2»: «Ничего страшного в моем поведении не было»
Ольга Солнце. Фото: Global Look Press
На этот счет не утихают споры и по сей день.
До сих пор зрители не могут до конца понять, насколько настоящие отношения в программе «Дом-2». С одной стороны, некоторые союзы выглядят ну очень странно, а с другой — люди могут сами делать шоу, не танцуя под дудку сценаристов и редакторов, просто чтобы привлечь внимание.
«Мы тогда были молоды и вели себя так, как могли себе это позволить. Я считаю, ничего страшного в нашем поведении не было. У меня не было контракта, по которому бы меня что-то заставили сделать», — прокомментировала Ольга Солнце.