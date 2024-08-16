Солнце впервые открыто заявила о контрактах и любви по сценарию на «Доме-2»: «Ничего страшного в моем поведении не было»

До сих пор зрители не могут до конца понять, насколько настоящие отношения в программе «Дом-2». С одной стороны, некоторые союзы выглядят ну очень странно, а с другой — люди могут сами делать шоу, не танцуя под дудку сценаристов и редакторов, просто чтобы привлечь внимание.

Изданию Teleprogramma.org однозначно ответили на этот счет, такие популярные участники телестройки, как Надежда Ермакова , Гоген Солнцев и Ольга Солнце .

«Все, что чудила все, что вытворяла — автор всего этого я. И мне ни за что не стыдно!» — сказала нашему журналисту Надежда Ермакова .

«Никаких написанных пьес не было , это я могу подтвердить», — заявил Гоген Солнцев .

«Мы тогда были молоды и вели себя так, как могли себе это позволить. Я считаю, ничего страшного в нашем поведении не было. У меня не было контракта, по которому бы меня что-то заставили сделать», — прокомментировала Ольга Солнце .