Шоу «Дом-2» продолжает идти на телевидении, хотя по изначальной задумке он должен был просуществовать всего три месяца. С самого начала его вели
Так
«Сейчас уже нет никакого смысла скрывать, что зарплаты там были. Я не знаю, зачем скрывали тогда. Их сначала не было, а уже осенью они начались. Сначала были деньги небольшие, а потом был 2006 год, когда стало понятно, что пора все пересмотреть и сделать определенную прогрессивную шкалу: ты начинающий, на тебя имеется спрос или ты звезда. Были предложены определенные условия ребятам», — отметил Михайловский.
А
«У них было бесплатное медицинское обслуживание, вплоть до того, что им бесплатно зубы вставляли. Все делалось за деньги проекта», — пояснил Алексей Михайловский
Но
«Выплачивалась не зарплата за месяц, а некая виртуальная сумма. По договору, если ты покидаешь проект по своей инициативе, не согласовав, то ты потеряешь в деньгах. А если ты уходишь по правилам, то ты забираешь все. Есть как будто деньги, но ты их не видел», — призналась звезда телестройки.
Роман Третьяков рассказывал, что зарплата у старичков была 5 тысяч долларов. На тот момент это было около 150 тысяч рублей.
«Кто-то сошел с ума от счастья — Маюшка», — заявила она.
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