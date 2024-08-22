Шоу «Дом-2» продолжает идти на телевидении, хотя по изначальной задумке он должен был просуществовать всего три месяца. С самого начала его вели Ксения Собчак и Ксения Бородина . Там было несколько участников, которые стали долгожителями проекта, это — Ольга Солнце, Степан Меньшиков , Алена Водонаева , Ольга Бузова и другие персоны.

Ольга Солнце стала гостем шоу «Как это было» с Яной Чуриковой . Вместе с бывшим генпродюсером «Дома-2» Алексеем Михайловским она вспомнила подробности закулисья проекта.

Так Ольга Солнце подтвердила, что участникам платили зарплату. С ними заключали контракты на год, которые потом продлевались.

«Сейчас уже нет никакого смысла скрывать, что зарплаты там были. Я не знаю, зачем скрывали тогда. Их сначала не было, а уже осенью они начались. Сначала были деньги небольшие, а потом был 2006 год, когда стало понятно, что пора все пересмотреть и сделать определенную прогрессивную шкалу: ты начинающий, на тебя имеется спрос или ты звезда. Были предложены определенные условия ребятам», — отметил Михайловский.

А Ольга Солнце добавила, что ребята поняли, что популярны, когда стали выезжать на гастроли. По ее словам, тогда они и потребовали увеличить зарплату.

«У них было бесплатное медицинское обслуживание, вплоть до того, что им бесплатно зубы вставляли. Все делалось за деньги проекта», — пояснил Алексей Михайловский

Но Ольга Солнце уточнила, что все было сделано очень хитро.

«Выплачивалась не зарплата за месяц, а некая виртуальная сумма. По договору, если ты покидаешь проект по своей инициативе, не согласовав, то ты потеряешь в деньгах. А если ты уходишь по правилам, то ты забираешь все. Есть как будто деньги, но ты их не видел», — призналась звезда телестройки.

Роман Третьяков рассказывал, что зарплата у старичков была 5 тысяч долларов. На тот момент это было около 150 тысяч рублей. Ольга Солнце призналась, что многим такие деньги вскружили голову, в том числе и ее бывшему парню Маю Абрикосову.

«Кто-то сошел с ума от счастья — Маюшка», — заявила она.