Экс-продюсер «Дома-2» Михайловский бросил жену ради Варвиной: «Мужчинами руководит желание. Я взял — нам понравилось»

«Я понимала, что это тупиковая ситуация, он женатый человек», – отметила Варвина.
«Вообще, мужчинами, особенно на первом этапе, всегда руководит желание. Если есть это желание… Ну как? Ты мужчина, ты должен взять это. Ну, я взял. Нам понравилось. Почему бы нет? Что такого-то?» – высказался Михайловский в передаче «Как это было».
Он также отметил, что рядом с Натальей смог почувствовать себя мужчиной. Тогда его брак с Василиной Михайловской, которая родила ему сына, переживал большой кризис. Однако Михайловский сначала с ней расстался и заявил, что ничего не получится. После этого Наталья покинула шоу. Но потом они воссоединились. Пара уже давно вместе. Варвина заверила, что счастлива и 24 часа в сутки находится рядом с мужем. Она отметила, что им это не надоедает. Звезда пояснила, что о такой любви ей говорила мама. Она была уверена, что с ней такое случится.
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