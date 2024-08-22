Ольга Солнце рассказала, как получила выигранную на «Доме-2» квартиру: «Заморозили строительство на три года»

Ольга Солнце. Фото: кадр шоу «Как это было»

Ольга Солнце призналась, что на телевидении часто вместо реальных призов выдают деньги.

Ольга Солнце является одной из самых известных экс-участниц «Дома-2». Она четыре года провела на проекте. Теперь Ольга Солнце работает продюсером. Она стала гостьей YouTube-шоу «Как это было» с Яной Чуриковой.

Ольга Солнце вспомнила, что выиграла квартиру на проекте, но все было сложно. На самом деле она получила деньги от телеканала.

«Ни для кого не секрет, особенно для тех, кто участвовал в каких-то проектах, где озвучивается какой-то приз, иногда все участники подписывают договор о том, что ты согласен на некий денежный эквивалент чего-то заявленного. Это нормальная практика на телевидении. Потому что 35% с любого приза ты должен отдать государству как налог.

Я еще в других шоу участвовала. В шоу «Интуиция» я как-то раз выиграла миллион. И тут такая же была ситуация. Якобы разыгрывалась квартира в Москве для участников.

Мы все подписали договор о том, что это будет денежный эквивалент за минусом тех самых 35%. И это не физическая квартира. Потом я победила, стала королевой «Дома-2». Это был первый серьезный конкурс. Проект шел уже больше трех лет на тот момент. Нас тоже надо было чем-то мотивировать», — пояснила Ольга Солнце.

По словам Ольги Солнце, она не получила сразу деньги, а ждала 6 месяцев. Прошло время, и участница покинула шоу. Она отметила, что квартиры успели подорожать, поэтому в итоге она приобрела себе жилье в Красногорске. Солнце взяла квартиру на стадии котлована.

«Там еще заморозили строительство на три года», — вспомнила звезда.

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