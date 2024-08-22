Ольга Солнце рассказала, как получила выигранную на «Доме-2» квартиру: «Заморозили строительство на три года»

Ольга Солнце является одной из самых известных экс-участниц «Дома-2». Она четыре года провела на проекте. Теперь Ольга Солнце работает продюсером. Она стала гостье й YouTube-шоу «Как это было» с Яной Чуриковой .

Ольга Солнце вспомнила, что выиграла квартиру на проекте, но все было сложно. На самом деле она получила деньги от телеканала.

«Ни для кого не секрет, особенно для тех, кто участвовал в каких-то проектах, где озвучивается какой-то приз, иногда все участники подписывают договор о том, что ты согласен на некий денежный эквивалент чего-то заявленного. Это нормальная практика на телевидении. Потому что 35% с любого приза ты должен отдать государству как налог. Я еще в других шоу участвовала. В шоу «Интуиция» я как-то раз выиграла миллион. И тут такая же была ситуация. Якобы разыгрывалась квартира в Москве для участников. Мы все подписали договор о том, что это будет денежный эквивалент за минусом тех самых 35%. И это не физическая квартира. Потом я победила, стала королевой «Дома-2». Это был первый серьезный конкурс. Проект шел уже больше трех лет на тот момент. Нас тоже надо было чем-то мотивировать», — пояснила Ольга Солнце .

По словам Ольги Солнце, она не получила сразу деньги, а ждала 6 месяцев. Прошло время, и участница покинула шоу. Она отметила, что квартиры успели подорожать, поэтому в итоге она приобрела себе жилье в Красногорске. Солнце взяла квартиру на стадии котлована.

«Там еще заморозили строительство на три года», — вспомнила звезда.