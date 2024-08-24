Борющийся с болезнью Андрей Губин заявил на «Новой волне», что у него появилась возлюбленная

Андрей Губин. Фото: кадр из передачи «Ты не поверишь»

Андрей Губин рассказал о новой девушке после долгого одиночества.

Андрей Губин уже давно не выступает на сцене. Он стал вести затворнический образ жизни. Певец признался спустя время, что у него нашли прозопалгию – болезнь, вызывающая сильнейшие боли в лице. А Андрей Разин утверждает, что у артиста проблемы с психикой, поэтому ему кажется, что у него болит лицо. Примечательно, что в начале этого года Губин пообщался с Игорем Крутым и согласился приехать к нему на «Новую волну», которая началась в Сочи на днях.

И певец сдержал слово. Он посетил вечер, который посвящен его творчеству, но сам выступать не стал. Артист приехал на «Новую волну» не один. Он похвастался, что больше не одинок. Однако ее личность Андрей не стал раскрывать. Журналисты спросили, чем его смогла покорить избранница.

«Фигурой, конечно!» – заявил он, пишет KP.RU.

«Через пару дней в Москву уезжаю. Остановился на Красной Поляне со своей девушкой. Я пишу музыку регулярно, здоровье не позволяет выступать. Как только полегче станет, так сразу выйду на сцену», – поделился певец.

А одна из бывших девушек Губина рассказала, что он всегда с трепетом относился к внешности своих возлюбленных. По ее словам, певец мог переживать, что у девушки некрасивые коленки или на теле есть царапины.

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