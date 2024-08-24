Борющийся с болезнью Андрей Губин заявил на «Новой волне», что у него появилась возлюбленная

Андрей Губин уже давно не выступает на сцене. Он стал вести затворнический образ жизни. Певец признался спустя время, что у него нашли прозопалгию – болезнь, вызывающая сильнейшие боли в лице. А Андрей Разин утверждает, что у артиста проблемы с психикой, поэтому ему кажется, что у него болит лицо . Примечательно, что в начале этого года Губин пообщался с Игорем Крутым и согласился приехать к нему на «Новую волну», которая началась в Сочи на днях.

И певец сдержал слово. Он посетил вечер, который посвящен его творчеству, но сам выступать не стал. Артист приехал на « Новую волну» не один. Он похвастался, что больше не одинок. Однако ее личность Андрей не стал раскрывать. Журналисты спросили, чем его смогла покорить избранница.

«Фигурой, конечно!» – заявил он, пишет KP.RU. «Через пару дней в Москву уезжаю. Остановился на Красной Поляне со своей девушкой. Я пишу музыку регулярно, здоровье не позволяет выступать. Как только полегче станет, так сразу выйду на сцену», – поделился певец.

А одна из бывших девушек Губина рассказала, что он всегда с трепетом относился к внешности своих возлюбленных. По ее словам, певец мог переживать, что у девушки некрасивые коленки или на теле есть царапины.