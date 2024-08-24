Борющийся с болезнью Андрей Губин заявил на «Новой волне», что у него появилась возлюбленная

И певец сдержал слово. Он посетил вечер, который посвящен его творчеству, но сам выступать не стал. Артист приехал на «
«Фигурой, конечно!» – заявил он, пишет KP.RU.
«Через пару дней в Москву уезжаю. Остановился на Красной Поляне со своей девушкой. Я пишу музыку регулярно, здоровье не позволяет выступать. Как только полегче станет, так сразу выйду на сцену», – поделился певец.
А одна из бывших девушек Губина рассказала, что он всегда с трепетом относился к внешности своих возлюбленных. По ее словам, певец мог переживать, что у девушки некрасивые коленки или на теле есть царапины.
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