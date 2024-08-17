Ксения Бородина призналась, что не может молчать о любви к Николаю Сердюкову: «Позволяйте себе все»

Телеведущая Ксения Бородина старается убедить поклонников в том, что искренне и прочно влюблена в Николая Сердюкова, участника шоу «Последний герой» на ТВ-3. Ксения Бородина этот проект ведет, и именно во время съемок шоу на Алтае между нею и Сердюковым и возникли чувства.

Любовь у Ксении Бородиной такой силы, что она не хочет и не может молчать о ней. Ксения Бородина призналась, что ошибалась, говоря, что счастье любит тишину.