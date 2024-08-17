Ксения Бородина призналась, что не может молчать о любви к Николаю Сердюкову: «Позволяйте себе все»
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Ксения Бородина отказалась от своих же слов о счастье, любящем тишину.
Телеведущая Ксения Бородина старается убедить поклонников в том, что искренне и прочно влюблена в Николая Сердюкова, участника шоу «Последний герой» на ТВ-3. Ксения Бородина этот проект ведет, и именно во время съемок шоу на Алтае между нею и Сердюковым и возникли чувства.
Любовь у Ксении Бородиной такой силы, что она не хочет и не может молчать о ней. Ксения Бородина призналась, что ошибалась, говоря, что счастье любит тишину.
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: скрин видео соцсети Ксении Бородиной
«Когда-то я говорила, что счастье любит тишину, но когда находишь свое, то об этом хочется кричать. Дайте время любви и нежности. Позволяйте себе все. Люблю», — написала Ксения Бородина в микроблоге под кадрами с Николаем Сердюковым.
В Сети, кстати, к чувствам Ксении Бородиной и Николая Сердюкова относятся с недоверием, считая их роман пиаром для поднятия рейтингов реалити-шоу «Последний герой», которое по мнению телезрителей, получилось на редкость скучным.