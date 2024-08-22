Певица Алсу хочет, чтобы часть совместно нажитого имущества с Абрамовым отошла ее отцу

Алсу в мае подала на развод с Яном Абрамовым, хотя ранее она опровергала все слухи о том, что у них случился разлад в отношениях.

Вскрылось, что муж певицы Алсу Абрамовой общался с моделью Анастасией Решетовой. В начале года их видели вместе на вертолетной экскурсии. Певица напрямую не комментировала измену мужа , но намекнула, что это правда. Ян пытался помириться с супругой и даже предлагал ей не делить совместно нажитое имущество. Он готов был отдать активов на 2,5 млрд рублей, а также обеспечивать ее с детьми.

Однако Алсу отказалась от примирения и заявила, что Абрамов врет.

Летом Алсу ездила отдыхать в Европу. Певица также стала чаще выступать. 22 августа должен был состояться суд о разделе имущества супругов, но его перенесли на 7 октября.

Адвокат Абрамова Александр Добровинский рассказал, что Ян сделал все возможное, чтобы помириться с женой. Он также заверил, что у Алсу уже началась новая личная жизнь. Адвокат дал понять, что во Францию и Турцию Алсу ездила с неким молодым человеком.

Добровинский рассказал, что певица изменила условия раздела имущества. По его словам, она хочет, чтобы часть имущества отошла ее отцу Ралифу Сафину. По данным « МК », список имущества, который делят супруги, составляет около 100 страниц. Адвокат отметил, что там указаны «квартира, акции и загородный дом».