Певица Алсу хочет, чтобы часть совместно нажитого имущества с Абрамовым отошла ее отцу

Вскрылось, что муж певицы
Однако Алсу отказалась от примирения и заявила, что Абрамов врет.
Летом Алсу ездила отдыхать в Европу. Певица также стала чаще выступать. 22 августа должен был состояться суд о разделе имущества супругов, но его перенесли на 7 октября.
Адвокат Абрамова Александр Добровинский рассказал, что Ян сделал все возможное, чтобы помириться с женой. Он также заверил, что у Алсу уже началась новая личная жизнь. Адвокат дал понять, что во Францию и Турцию Алсу ездила с неким молодым человеком.
Добровинский рассказал, что певица изменила условия раздела имущества. По его словам, она хочет, чтобы часть имущества отошла ее отцу Ралифу Сафину. По данным «
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