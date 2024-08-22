Певица Алсу хочет, чтобы часть совместно нажитого имущества с Абрамовым отошла ее отцу

Певица Алсу Абрамова. Фото: Global Look Press

Хамовнический суд Москвы не смог решить вопрос о разделе имущества популярной певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова.

Алсу в мае подала на развод с Яном Абрамовым, хотя ранее она опровергала все слухи о том, что у них случился разлад в отношениях.

Вскрылось, что муж певицы Алсу Абрамовой общался с моделью Анастасией Решетовой. В начале года их видели вместе на вертолетной экскурсии. Певица напрямую не комментировала измену мужа, но намекнула, что это правда. Ян пытался помириться с супругой и даже предлагал ей не делить совместно нажитое имущество. Он готов был отдать активов на 2,5 млрд рублей, а также обеспечивать ее с детьми.

Однако Алсу отказалась от примирения и заявила, что Абрамов врет.

Летом Алсу ездила отдыхать в Европу. Певица также стала чаще выступать. 22 августа должен был состояться суд о разделе имущества супругов, но его перенесли на 7 октября.

Адвокат Абрамова Александр Добровинский рассказал, что Ян сделал все возможное, чтобы помириться с женой. Он также заверил, что у Алсу уже началась новая личная жизнь. Адвокат дал понять, что во Францию и Турцию Алсу ездила с неким молодым человеком.

Добровинский рассказал, что певица изменила условия раздела имущества. По его словам, она хочет, чтобы часть имущества отошла ее отцу Ралифу Сафину. По данным «МК», список имущества, который делят супруги, составляет около 100 страниц. Адвокат отметил, что там указаны «квартира, акции и загородный дом».

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