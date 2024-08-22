Адвокат Добровинский заявил, что Алсу отказалась мириться с мужем: «У нее своя личная жизнь»

Алсу долгое время жила в браке с Яном Абрамовым. Она не скрывает, что у них была красивая история любви. Певица Алсу Абрамова подарила мужу троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля.

Весной этого года артистка неожиданно подала на развод. Вскоре она дала понять, что слухи об изменах бизнесмена с моделью Анастасией Решетовой являются правдой. Ян предлагал ей примириться и обещал в любом случае отдать ей огромные отступные и продолжить обеспечивать ее и детей. Однако Алсу Абрамова от предложения неверного мужа отказалась.

Уже 27 августа состоится суд по делу о разводе. После этого будет длительный раздел имущества.

«После поездок Алсу этим летом на Ибицу, во Францию, в Турцию стало понятно, что у нее своя собственная личная жизнь. Она молодая и красивая женщина и, безусловно, должна этой личной жизнью жить. Поэтому сохранять брак Алсу, несмотря на все просьбы, которые были изложены ее супругом, насколько мы понимаем, не собирается. Абрамов сделал все, что было в его силах, чтобы сохранить брак, но насильно мил не будешь», — поделился адвокат Александр Добровинский, пишет Телеграм-канал Mash.