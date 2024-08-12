Певица Алсу подала еще один иск против Абрамова, чтобы снять арест с недвижимости и счетов

Певица Алсу Абрамова в этом году решилась на важный шаг. Певица подала на развод с Яном Абрамовым. Ранее она отрицала, что в отношениях есть проблемы. Однако теперь артистка уже почти открыто говорит, что у ее мужа была интрижка с моделью Анастасией Решетовой .

Более того, идти на примирение с супругом она отказалась, как и от его предложения по разделу имущества. Алсу Абрамова подала иск в суд. Она хочет получить все, что ей причитается. Также пара будет решать, с кем останутся жить дети: Сафина, Микелла и Рафаэль.

Примечательно, что Алсу Абрамова успевает путешествовать пока идут судебные разбирательства. Оказалось, что она подала еще один иск. Певица хочет, чтобы был снят арест с недвижимости и счетов в банке.

«Речь, судя по всему, идет о снятии ареста с недвижимости и других спорных активов супругов, который был наложен по просьбе противоположной стороны. Это делается для того, чтобы счета, квартиры и машины остались в неприкосновенности до конца процесса, никто ничего не продал и не перевел», — рассказал источник на условиях анонимности.

Тем временем уже появлялась информация, что Алсу не могла попасть свою квартиру. Якобы Ян приказал ее туда не пускать.

Сейчас певица Алсу Абрамова сосредоточила внимание на карьере. Она уже анонсировала большой концерт. Если в браке артистка отказывалась от выступлений, то теперь она готова петь даже на вечеринках. Гонорар певицы также стал выше.

По материалам «СтарХит»