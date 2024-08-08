Гарик Харламов признался, что не гонится за большими деньгами: «С собой не заберешь ничего»

Гарик Харламов не перестает работать. Он утверждает, что очень ленив, а друзья шутят, что артист не встает с дивана. При этом юморист снимает новые проекты, занимается развитием «Камеди клаб», а еще растит дочку Анастасию от брака с Кристиной Асмус и радует свою молодую жену Катерину Ковальчук дорогими подарками. 7 августа пара закатила пышную свадьбу в Москве. Однако в интервью юморист завил, что совсем не гонится за деньгами.

«Я не считаю, что за ними вообще гнаться надо. У всего есть две стороны медали. Во-первых, с собой не заберешь ничего. Во-вторых, есть же какой-то лимит что тебе надо. Квартира, машина, дом, поесть ты хочешь вкусно и отдыхать хочешь хорошо — это все равно лимит какой-то», — высказался Гарик Харламов .

Выяснилось, что у Гарика Харламова китайская машина, брендовые вещи он покупает редко, также актер не летает на Мальдивы и не тратит деньги на бизнес-класс в самолете, так как у него аэрофобия. Он экономит на перелетах, потому что путешествует на поездах. Но в беседе с Надеждой Стрелец артист рассказал, куда уходят его гонорары.

«У меня есть дочка Настюха, которая учится в школе. Обязательно деньги нужно туда. Есть мама, есть две сестры, есть сестра, которая живет в Америке. Это обязательно. Не то, что помогаю — это семья моя. Бытовые расходы есть. Плюс поехать в Сочи совсем недешевое удовольствие. У меня разные периоды были в жизни. Все, что имею, — я заработал собственными руками. Это то, чем я горжусь», — заявил Гарик Харламов .