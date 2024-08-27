Омаров упрекнул Бородину в присутствии беременной молодой жены: «Я жил как на пороховой бочке»

Курбан Омаров уже давно стал известным. Он был в браке с Ксенией Бородиной . У них есть дочка Теона. В 2020 году супруги развелись. Спустя время телеведущая призналась, что муж ей изменял . Она отметила, что сначала не верила словам подруг, а спустя время убедилась в его неверности. Примечательно, что в этом году Омаров женился на своей любовнице по имени Валерия. На днях влюбленные сообщили, что ждут ребенка. На этот раз бизнесмен устроил праздник в честь своего дня рождения.

По словам экс-мужа Бородиной, раньше он не любил день рождения и зачастую даже не отмечал его. Но теперь, по его словам, все поменялось. Он позвал в ресторан друзей и родных. Все говорили ему теплые слова.