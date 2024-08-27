Омаров упрекнул Бородину в присутствии беременной молодой жены: «Я жил как на пороховой бочке»

По словам экс-мужа Бородиной, раньше он не любил день рождения и зачастую даже не отмечал его. Но теперь, по его словам, все поменялось. Он позвал в ресторан друзей и родных. Все говорили ему теплые слова.
Именинник пригласил в заведение сына Омара. Он отметил, что мог бы позвать в ресторан толпу людей и создать атмосферу веселья, но ему это не надо. Курбан намекнул, что молодая жена положительно повлияла на его жизнь.
«До этого я жил как на пороховой бочке, как будто бы завтра не будет. Сейчас я живу в гармонии, боясь, что я не проснусь, не увижу детей, не увижу свою супругу. Аж страшно, что завтра не будет. Всевышний благословил нас на новый пусть, который мы пройдем вместе», — обратился он к супруге.
На этот раз поклонники решили, что Омаров упрекнул Бородину, хоть и не назвал ее имя.
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