Омаров упрекнул Бородину в присутствии беременной молодой жены: «Я жил как на пороховой бочке»

Курбан Омаров с Валерией. Фото: соцсети Курбана Омарова

Курбан Омаров устроил праздник в честь своего дня рождения в ресторане.

Курбан Омаров уже давно стал известным. Он был в браке с Ксенией Бородиной. У них есть дочка Теона. В 2020 году супруги развелись. Спустя время телеведущая призналась, что муж ей изменял. Она отметила, что сначала не верила словам подруг, а спустя время убедилась в его неверности. Примечательно, что в этом году Омаров женился на своей любовнице по имени Валерия. На днях влюбленные сообщили, что ждут ребенка. На этот раз бизнесмен устроил праздник в честь своего дня рождения.

По словам экс-мужа Бородиной, раньше он не любил день рождения и зачастую даже не отмечал его. Но теперь, по его словам, все поменялось. Он позвал в ресторан друзей и родных. Все говорили ему теплые слова.

Курбан Омаров и Валерия. Фото: соцсети Курбана Омарова

Именинник пригласил в заведение сына Омара. Он отметил, что мог бы позвать в ресторан толпу людей и создать атмосферу веселья, но ему это не надо. Курбан намекнул, что молодая жена положительно повлияла на его жизнь.

«До этого я жил как на пороховой бочке, как будто бы завтра не будет. Сейчас я живу в гармонии, боясь, что я не проснусь, не увижу детей, не увижу свою супругу. Аж страшно, что завтра не будет. Всевышний благословил нас на новый пусть, который мы пройдем вместе», — обратился он к супруге.

На этот раз поклонники решили, что Омаров упрекнул Бородину, хоть и не назвал ее имя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также