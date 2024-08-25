Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров готовится вновь стать отцом

Курбан Омаров с женой Валерией. Фото: соцсети Курбана Омарова

Молодая жена Курбана Омарова сделала важное заявление в день его рождения.

Двадцать пятого августа день рождения у бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной бизнесмена Курбана Омарова. Ему исполнилось 44 года.

Неизвестно, поздравила ли Курбана Омарова с этим прекрасным событием Ксения Бородина. Зато нынешняя супруга Валерия, на которой Курбан Омаров женился совсем недавно, сделала громкое объявление в Сети. Оно, собственно, объяснило, почему Курбан Омаров женился на Лере.

Совсем скоро Лера подарит Курбану Омарову наследника.

«Самый важный подарок, который я могу тебе подарить, я ношу под своим сердцем», — сообщила молодая жена Курбана Омарова.

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Будущий малыш для Валерии станет первенцем, а для Курбана Омарова третьим ребенком. У него есть сын Омар от гражданской жены, и дочь Теона от Ксении Бородиной.

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