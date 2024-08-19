Новый парень Бородиной намекнул, что готов жениться на ней в следующем году: «Ксения поймала букет»

На празднике Ксения не только танцевала и веселилась. Она поймала букет невесты. Телеведущая стала прыгать от радости. Она практически не старалась, чтобы поймать букет.
«Она даже не пыталась», — написала счастливая Бородина, заполучив букет.
Примечательно, что ведущий сразу отметил, что Сердюкову теперь придется сделать предложение избраннице. Блогер даже был рад такому исходу событий. Он намекнул, что готов жениться на телеведущей в будущем году.
«Планы на следующий год не строим. Ксения поймала букет», — написал Николай в соцсети.
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