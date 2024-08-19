Новый парень Бородиной намекнул, что готов жениться на ней в следующем году: «Ксения поймала букет»

Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина обрадовалась, когда поймала букет невесты.

Ксения Бородина признавалась, что развод с Курбаном Омаровым поменял ее взгляд на отношения. Долгое время она умалчивала о личной жизни. Все поменялось недавно. Она встретила на съемках «Последнего героя» Николая Сердюкова, с которым была знакома. На этот раз между ними случилась искра. Вскоре телеведущая начала публиковать романтичные кадры с новым бойфрендом. Влюбленные уже практически не расстаются. На днях они вместе поехали на свадьбу друзей.

На празднике Ксения не только танцевала и веселилась. Она поймала букет невесты. Телеведущая стала прыгать от радости. Она практически не старалась, чтобы поймать букет.

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети Ксении Бородиной

«Она даже не пыталась», — написала счастливая Бородина, заполучив букет.

Примечательно, что ведущий сразу отметил, что Сердюкову теперь придется сделать предложение избраннице. Блогер даже был рад такому исходу событий. Он намекнул, что готов жениться на телеведущей в будущем году.

«Планы на следующий год не строим. Ксения поймала букет», — написал Николай в соцсети.

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