Новый парень Бородиной намекнул, что готов жениться на ней в следующем году: «Ксения поймала букет»

Ксения Бородина признавалась, что развод с Курбаном Омаровым поменял ее взгляд на отношения. Долгое время она умалчивала о личной жизни. Все поменялось недавно. Она встретила на съемках «Последнего героя» Николая Сердюкова , с которым была знакома. На этот раз между ними случилась искра. Вскоре телеведущая начала публиковать романтичные кадры с новым бойфрендом . Влюбленные уже практически не расстаются. На днях они вместе поехали на свадьбу друзей.

На празднике Ксения не только танцевала и веселилась. Она поймала букет невесты. Телеведущая стала прыгать от радости. Она практически не старалась, чтобы поймать букет.