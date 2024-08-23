Алсу ответила на слухи о новом романе: «Мужчины всегда на меня смотрят и смотрели»

Певица Алсу Абрамова накануне появилась в Сочи, где открылся Международный музыкальный конкурс «Новая волна». Разумеется, журналисты кинулись к звезде с расспросами по поводу ее бурной личной жизни. Певица Алсу Абрамова четко дала понять, что все разговоры о ее новом романе и возлюбленном, несостоятельны.

«Я еще пока замужняя женщина, я не смотрю по сторонам! Мужчины всегда на меня смотрят и смотрели… Спасибо. Сердце свободно», — цитирует Алсу Абрамову kp.ru.

Напомним, накануне известный адвокат Александр Добровинский, который в бракоразводном процессе певицы Алсу представляет интересы мужа звезды Яна Абрамова, дал понять, что сердце Алсу несвободно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Александр Добровинский сообщил, что у Алсу уже есть другой мужчина, с которым она и путешествовала этим летом по Европе.