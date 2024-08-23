Алсу ответила на слухи о новом романе: «Мужчины всегда на меня смотрят и смотрели»
Певица Алсу Абрамова. Фото: соцсети певицы Алсу
Певица Алсу прокомментировала слова адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы Яна Абрамова.
Певица Алсу Абрамова накануне появилась в Сочи, где открылся Международный музыкальный конкурс «Новая волна». Разумеется, журналисты кинулись к звезде с расспросами по поводу ее бурной личной жизни. Певица Алсу Абрамова четко дала понять, что все разговоры о ее новом романе и возлюбленном, несостоятельны.
«Я еще пока замужняя женщина, я не смотрю по сторонам! Мужчины всегда на меня смотрят и смотрели… Спасибо. Сердце свободно», — цитирует Алсу Абрамовуkp.ru.
Напомним, накануне известный адвокат Александр Добровинский, который в бракоразводном процессе певицы Алсу представляет интересы мужа звезды Яна Абрамова, дал понять, что сердце Алсу несвободно.