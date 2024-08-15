Африкантова высказалась в адрес Капаклы в день, когда Мусульбес родила ему дочь: «Лучшая жена та, на которой не женился»

Марина Африкантова. Фото: соцсети Марины Африкантовой

Недавно Роман Капаклы и его жена стали родителями. Его бывшая возлюбленная не смогла промолчать.

Роман Капаклы многим знаком благодаря «Дому-2». Он строил отношения с Мариной Африкантовой. Однако в один момент она застала его в постели с Таней Мусульбес. После этого случая они расстались. И хоть многие были уверены, что Роман не будет долго со своей любовницей, они прожили вместе несколько лет и сыграли свадьбу. У них были периоды кризиса, но им удалось это пережить. Также в этом году Таня рассекретила беременность.

9 августа у пары родилась дочка. Теперь Капаклы привыкает к роли отца. Оказалось, что в день рождения малышки в соцсетях высказалась Африкантова. Она потроллила бывшего избранника.

«Лучшая жена та, на которой не женился», — заявила звезда.

Марина Африкантова устроила фотосессию. Фото: соцсети Марины Африкантовой

Однако среди ее подписчиков оказалось много тех, кто встал на сторону Романа. Они отмечают, что Марина привыкла все делать на камеру.

При этом недавно выяснилось, что она оставила кошку, которую завела на «Доме-2», своим родителям. В итоге животное осталось на даче без присмотра, так как оказалось никому не нужным. Теперь фанаты обвиняют Африкантову в жестоком обращении с кошкой.

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