Африкантова высказалась в адрес Капаклы в день, когда Мусульбес родила ему дочь: «Лучшая жена та, на которой не женился»

Роман Капаклы многим знаком благодаря «Дому-2». Он строил отношения с
9 августа у пары
«Лучшая жена та, на которой не женился», — заявила звезда.
Однако среди ее подписчиков оказалось много тех, кто встал на сторону Романа. Они отмечают, что Марина привыкла все делать на камеру.
При этом недавно выяснилось, что она оставила кошку, которую завела на «Доме-2», своим родителям. В итоге животное осталось на даче без присмотра, так как оказалось никому не нужным. Теперь фанаты обвиняют Африкантову в жестоком обращении с кошкой.
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