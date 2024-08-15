Африкантова высказалась в адрес Капаклы в день, когда Мусульбес родила ему дочь: «Лучшая жена та, на которой не женился»

Роман Капаклы многим знаком благодаря «Дому-2». Он строил отношения с Мариной Африкантовой . Однако в один момент она застала его в постели с Таней Мусульбес. После этого случая они расстались. И хоть многие были уверены, что Роман не будет долго со своей любовницей, они прожили вместе несколько лет и сыграли свадьбу. У них были периоды кризиса, но им удалось это пережить. Также в этом году Таня рассекретила беременность.

9 августа у пары родилась дочка . Теперь Капаклы привыкает к роли отца. Оказалось, что в день рождения малышки в соцсетях высказалась Африкантова. Она потроллила бывшего избранника.