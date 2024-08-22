Вячеслав Чепурченко заявил, что ссоры в шоу «Выжить в Дубае» выходили за рамки: «Проще красиво уйти»

Актер покинул проект, когда его отправили на малое испытание. Но потом его вернул
Теперь
«Я признаюсь, были моменты, которые происходили, как будто уже за рамками шоу. Вот это меня пугало. Местами это переходило на такой животный уровень, когда мы ругались и переходили на личности, когда слова были настолько обидные, насколько это возможно вообще в таком обществе, только с ором», — поделился артист.
Примечательно, что он не жалеет о своих решениях. Актер отметил, что ему было сложно поступать порой не так благородно, как обычно поступал в обычной жизни. Чепурченко отметил, что не всегда голосовал честно, и мог делать одно, а говорить другое.
Он также отметил, что ему сложно из-за конфликтов со Стоуном. По словам звезды, эти ссоры уже выходили за границы проекта.
«Вот это ощущение постоянно горящих ушей меня очень сильно выматывает и, когда с тем же Сашей мы начали ругаться, когда это перешло немного уже в более маскулинные вопросы, вот это я вообще не люблю. То есть, это знаете, из серии, чтобы доказать всем и себе в первую очередь, что ты мужик, я куплю самую большую машину, самую большую яхту. Чтобы вы понимали, у меня небольшая машина. Во мне нет этой программы — доказывать одним местом, что я здесь самый главный и поэтому, когда происходят такие столкновения, мне проще красиво уйти», — пояснил он.
Напомним, что шоу «УТРО.ТНТ» выходит каждый день по будням с 6:00 до 8:00.
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