Вячеслав Чепурченко заявил, что ссоры в шоу «Выжить в Дубае» выходили за рамки: «Проще красиво уйти»

Вячеслав Чепурченко в этом году принял участие в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Он оказался в команде звезд, где сразу образовалась коалиция из Оксаны Самойловой с Джиган ом и Надежды Сысоевой с Сашей Стоуном.

Актер покинул проект, когда его отправили на малое испытание. Но потом его вернул Джиган , который захотел сам покинуть шоу. Но звезда «Жуков» стал конфликтовать со Стоуном. У блогера также чуть не случилась драка с Торнике Квитатиани.

Теперь Вячеслав Чепурченко стал гостем в шоу «Утро. ТНТ». Он поделился впечатлениями от участия в реалити-шоу про выживание.

«Я признаюсь, были моменты, которые происходили, как будто уже за рамками шоу. Вот это меня пугало. Местами это переходило на такой животный уровень, когда мы ругались и переходили на личности, когда слова были настолько обидные, насколько это возможно вообще в таком обществе, только с ором», — поделился артист.

Примечательно, что он не жалеет о своих решениях. Актер отметил, что ему было сложно поступать порой не так благородно, как обычно поступал в обычной жизни. Чепурченко отметил, что не всегда голосовал честно, и мог делать одно, а говорить другое.

Он также отметил, что ему сложно из-за конфликтов со Стоуном. По словам звезды, эти ссоры уже выходили за границы проекта.

«Вот это ощущение постоянно горящих ушей меня очень сильно выматывает и, когда с тем же Сашей мы начали ругаться, когда это перешло немного уже в более маскулинные вопросы, вот это я вообще не люблю. То есть, это знаете, из серии, чтобы доказать всем и себе в первую очередь, что ты мужик, я куплю самую большую машину, самую большую яхту. Чтобы вы понимали, у меня небольшая машина. Во мне нет этой программы — доказывать одним местом, что я здесь самый главный и поэтому, когда происходят такие столкновения, мне проще красиво уйти», — пояснил он.

Напомним, что шоу «УТРО.ТНТ» выходит каждый день по будням с 6:00 до 8:00.