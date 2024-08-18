«Наглый лжец! Актеришка»: Стоун хотел «слить» Чепурченко, зацепившись за Торнике — кто вылетел из шоу «Выжить в Дубае»

Бывшая «звездная» команда вновь выясняет отношения между собой. В центре событий Саша Стоун, Слава Чепурченко и Торнике. После большого испытания Саша Стоун предложил одному из участников, получившему иммунитет, «слить» Славу Чепурченко и оставить Торнике Квитатиани.

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«Все разбрелись», - заметил Слава Чепурченко, когда участники стали обсуждать, кого отправят на малое испытание.

До этого Саша Стоун подмечал, что Надя Сысоева будет голосовать также как он, поддерживая его решение, ведь они пара. Но в итоге парень настроил всех против себя. Кстати, на большом испытании Наденька буквально спасла своего молодого человека, доделав за него задание. Благодаря этому у Саши Стоуна появился шанс избежать автоматического попадания на малое испытание, где пара участников будет соревноваться за право остаться в проекте.

«Наглый лжец! Актеришка», - заявил Саша Стоун, проголосовав против Славы Чепурченко.

Разумеется Надя Сысоева проголосовала против Славы Чепурченко, а тот против Саши Стоуна.

«Не я первый предал!» - заявил друг Саши Стоуна Торнике, проголосовав против него.

И после общего голосования на малое испытание отправили именно Сашу Стоуна, который мечтал «слить» Славу Чепурченко.

На испытание Саша Стоун пошел с Ильей из бывшей «народной» команды и победил его, вернувшись к остальным участникам.