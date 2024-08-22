Кто «двустульевый» в «Выжить в Дубае» — Торнике, Чепурченко или Стоун? Плахотниченко высказал свое мнение

Зрители шоу ТНТ «Выжить в Дубае» остались под впечатлением от последней серии проекта . Звезды теперь не столько группируются и выталкивают таким образом «неугодных», сколько начинают юлить и выстраивать собственные стратегии.

На сей раз в сидении на двух стульях обвинили не только Торнике Квитатиани, который до последнего балансировал между Славой Чепурченко и Сашей Стоуном, но и двух последних участников шоу.

Кому что сказал актер — теперь уже мало понятно. Блогер обвинил Торнике в том, что тот желал его ухода. В то же время Квитатиани в ответ обвинил Стоуна в предательстве.

Так кто же из звезд более «двустульевый? На этот непростой вопрос Teleprogramma.org попросила ответить Никиту Плахотниченко, не так давно покинувшего проект.

«Я больше склоняюсь к тому, что на двух стульях пытался усидеть Слава . В любом случае не мне судить, так как меня там не было. И я могу рассказать лишь о том, как мне показалось.

Давайте по порядку. Саша вернулся с малого испытания, и первое, что он сделал, — начал прощупывать почву. Что изменилось? Кто и что говорил? Кто что думает? С учетом того, что он второй раз подряд уходит на малые испытания, это очень логично.

Торнике понимает, что над ним сгущаются тучи и старается обороняться, доказать свою точку зрения и при этом не потерять свое лицо. Понимает, что полностью теряет контроль над ситуацией, нужно что-то предпринимать. Но что? Кому верить и остаться преданным Саше или Славе?

Вячеслав с тем поговорил, с другим поговорил. Тем сказал одно, другим другое. Но даже это меня не смутило. У меня нет ни капли недопонимания к тому, что он пытается вести свою игру. Я прекрасно понимаю его и в том, что он хочет мстить, потому как я сам оказывался на его месте.

Но при этом я сужу по себе. И я бы ни при каких обстоятельствах не сидел бы и не обнимался с тем же Остапом, если бы он вернулся с малых испытаний победителем, на которые, я бы сам его и старался отправить», — высказался Никита.

Отметим, что Торнике Квитатиани в своем телеграме объяснил, что на самом деле говорил про Остапа Солдатова, а не о Саше Стоуне: «Хоть бы он не вернулся». Но для интриги ТНТ вставила этот кусочек именно в момент разговора с Сашей Стоуном.