Чем болен ребенок у Нетребко?

Анна Нетребко уже давно стала известной персоной. Она регулярно устраивает гастроли. Уже два года оперная певица не приезжает в Россию. Она также испытывала проблемы с работой. Весной 2024 года стало известно, что артистка развелась с Юсифом Эйвазовым . У них нет общих детей. Однако у оперной дивы есть сын Тьяго от прошлых отношений с баритоном Эрвином Шроттом. Мальчику поставили диагноз аутизм. В три года он почти не разговаривал и не реагировал на окружающих.

Однако Анна Нетребко сделала все, чтобы помочь своему наследнику. Она окружила его любовью и заботой, регулярно с ним занималась. И теперь 15-летний Тьяго знает несколько языков, увлекается пением, игрой на гитаре и компьютерными технологиями, занимается верховой ездой.