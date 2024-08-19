Анна Нетребко увиделась с бывшим мужем Юсифом Эйвазовым в Вероне

В соцсети Анна поделилась новыми кадрами. Она запечатлелась со своей экс-любовью. Им удалось впечатлить публику. Певица находилась в отличном настроении.
«Я люблю и ценю своих друзей! Я люблю Верону и вернусь сюда следующим летом, а пока - наше традиционное фото вместе», – написала звезда.
На другом фото Нетребко уже была в платье для выступления. Нарядился и Эйвазов. Пришел к ним сын оперной дивы от прошлых отношений Тьяго, который тепло относится к бывшему мужу своей мамы. Они все вместе улыбались на совместном фото. Поклонники отметили, что Юсиф выглядит счастливым рядом с пасынком.
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