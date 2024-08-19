Анна Нетребко увиделась с бывшим мужем Юсифом Эйвазовым в Вероне

Анна Нетребко. Фото: соцсети Анны Нетребко

Оперная дива вышла на сцену с Юсифом Эйвазовым.

Анна Нетребко много лет выступает на сцене. Она прославилась на всю планету. Оперная дива раньше регулярно давала концерты с Юсифом Эйвазовым. Они состояли в браке 14 лет. Казалось, что у них настоящая семейная идиллия. Примечательно, что в этом году они неожиданно развелись. При этом бывшие супруги остались друзьями. На этот раз они увиделись в Вероне. Артистка выступила с экс-избранником на одной сцене. Также они провели время за кулисами.

В соцсети Анна поделилась новыми кадрами. Она запечатлелась со своей экс-любовью. Им удалось впечатлить публику. Певица находилась в отличном настроении.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов с коллегами. Фото: соцсети Анны Нетребко

«Я люблю и ценю своих друзей! Я люблю Верону и вернусь сюда следующим летом, а пока - наше традиционное фото вместе», – написала звезда.

На другом фото Нетребко уже была в платье для выступления. Нарядился и Эйвазов. Пришел к ним сын оперной дивы от прошлых отношений Тьяго, который тепло относится к бывшему мужу своей мамы. Они все вместе улыбались на совместном фото. Поклонники отметили, что Юсиф выглядит счастливым рядом с пасынком.

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Анна Нетребко с сыном и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети Анны Нетребко

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