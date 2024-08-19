Анна Нетребко увиделась с бывшим мужем Юсифом Эйвазовым в Вероне

Анна Нетребко много лет выступает на сцене. Она прославилась на всю планету. Оперная дива раньше регулярно давала концерты с Юсифом Эйвазовым. Они состояли в браке 14 лет. Казалось, что у них настоящая семейная идиллия. Примечательно, что в этом году они неожиданно развелись . При этом бывшие супруги остались друзьями. На этот раз они увиделись в Вероне. Артистка выступила с экс-избранником на одной сцене. Также они провели время за кулисами.

В соцсети Анна поделилась новыми кадрами. Она запечатлелась со своей экс-любовью. Им удалось впечатлить публику. Певица находилась в отличном настроении.