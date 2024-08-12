Что случилось с оперной певицей Нетребко?

Анна Нетребко уже давно стала знаменитой на весь мир. Оперная певица обычно блистала на всех больших сценах в США, Европе и России. Свой юбилей она отмечала на сцене Кремлевского дворца. Примечательно, что в 2022 году с ней отказалась сотрудничать Метрополитен-опера в Нью-Йорке. С Анной Нетребко также прекратили рабочие отношения и другие театры, но уже в Европе.

После этого Анна Нетребко сменила агента, высказала свое отношение к России. Певица снова стала выступать в Европе. Однако своих родных в Краснодаре и Москве она больше не навещает. Анна Нетребко купила квартиру в Дубае, где теперь живет, а гастролирует в Италии, Франции, Германи и и других странах. Есть у Анны Нетребко недвижимость и в Вене, где певица тоже часто бывает. В этом году она объявила о разводе с мужем Юсифом Эйвазовым.