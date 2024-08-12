Почему Нетребко развелась с мужем?

И вот недавно стало известно, что супруги
В окружении пары заявили, что причиной расставания стало то, что они постоянно находились далеко друг от друга. Отношения постепенно сошли на нет.
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Анна Нетребко с сыном и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети Анны Нетребко
И вот недавно стало известно, что супруги
В окружении пары заявили, что причиной расставания стало то, что они постоянно находились далеко друг от друга. Отношения постепенно сошли на нет.
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