Почему Нетребко развелась с мужем?

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она одна из самых известных оперных певиц в мире. После разрыва отношений с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом, от которого у нее растет сын Тьяго, Анна Нетребко вышла замуж за Юсифа Эйвазова. Они сыграли свадьбу в 2015 году. Помолвка состоялась за год до этого. Влюбленные вместе выступали, жили в Вене и устраивали друг другу сюрпризы. Но чаще всего им приходилось жить в разлуке, так как оба много гастролируют.

И вот недавно стало известно, что супруги развелись . Анна Нетребко не стала давать комментарии по этому поводу. Однако слухи о размолвке в паре появились весной, когда Юсиф Эйвазов приехал в Москву без жены. Тогда он выступил в консерватории.

В окружении пары заявили, что причиной расставания стало то, что они постоянно находились далеко друг от друга. Отношения постепенно сошли на нет. Анна Нетребко осталась в дружеских отношениях с бывшим мужем Юсифом Эйвазовым. Более того, они продолжают иногда выступать на одной сцене.