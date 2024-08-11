Пережившая развод Анна Нетребко запечатлелась с сыном Тьяго на прогулке в Италии

Анна Нетребко. Фото: соцсети Анны Нетребко

Анна Нетребко преобразилась и сильно похудела.

Анна Нетребко — известная оперная певица. Она не скрывает, что любит выступать, но преподавать пока не готова. Артистка много лет живет в Вене. Там она растит сына Тьяго от уругвайского певца Эрвина Шротта. А последние 14 лет оперная дива была в браке с Юсифом Эйвазовым. Они оказались несовместимы генетически, поэтому не могли завести ребенка. При этом Юсиф полюбит Тьяго как родного сына. К слову, у 15-летнего мальчика аутизм.

Не так давно стало известно, что Нетребко с мужем развелась. Они смогли остаться с друзьями. Неизвестно, что именно послужило причиной для такого шага.

11 августа оперная дива находилась в Италии. Она вышла на прогулку с наследником. Певица похудела и продемонстрировала стрижку с рваными прядями и челкой. Она каталась на велосипеде. Анна красовалась в мини-юбке рядом с сыном, который стал выше нее.

Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети Анны Нетребко

На этот раз артистка сразила поклонников своим преображением. Она продемонстрировала свои точеные ножки. Примечательно, что Анна проводит много времени с наследником, несмотря на свою занятость. Она окутала его заботой и вниманием. Мальчик умеет готовить, любит пробовать что-то новое. Фанаты отмечают, что Нетребко после развода только больше похорошела.

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