Пережившая развод Анна Нетребко запечатлелась с сыном Тьяго на прогулке в Италии

Не так давно стало известно, что Нетребко с мужем развелась. Они смогли остаться с друзьями. Неизвестно, что именно послужило причиной для
11 августа оперная дива находилась в Италии. Она вышла на прогулку с наследником. Певица похудела и продемонстрировала стрижку с рваными прядями и челкой. Она каталась на велосипеде. Анна красовалась в мини-юбке рядом с сыном, который стал выше нее.
На этот раз артистка сразила поклонников своим преображением. Она продемонстрировала свои точеные ножки. Примечательно, что Анна проводит много времени с наследником, несмотря на свою занятость. Она окутала его заботой и вниманием. Мальчик умеет готовить, любит пробовать что-то новое. Фанаты отмечают, что Нетребко после развода только больше похорошела.
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