Пережившая развод Анна Нетребко запечатлелась с сыном Тьяго на прогулке в Италии

Анна Нетребко — известная оперная певица. Она не скрывает, что любит выступать, но преподавать пока не готова. Артистка много лет живет в Вене. Там она растит сына Тьяго от уругвайского певца Эрвина Шротта. А последние 14 лет оперная дива была в браке с Юсифом Эйвазовым. Они оказались несовместимы генетически, поэтому не могли завести ребенка. При этом Юсиф полюбит Тьяго как родного сына. К слову, у 15-летнего мальчика аутизм.

Не так давно стало известно, что Нетребко с мужем развелась. Они смогли остаться с друзьями. Неизвестно, что именно послужило причиной для такого шага .

11 августа оперная дива находилась в Италии. Она вышла на прогулку с наследником. Певица похудела и продемонстрировала стрижку с рваными прядями и челкой. Она каталась на велосипеде. Анна красовалась в мини-юбке рядом с сыном, который стал выше нее.