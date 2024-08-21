Решившая стать бизнес-леди Ксения Бородина открыла парк для детей и родителей в Екатеринбурге

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Звезда «Дома-2» пояснила, что хочет, чтобы родители отдыхали вместе с детьми.

Ксения Бородина подалась в бизнес-леди и открыла в Екатеринбурге детский парк с рестораном для родителей.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Известно, что таких развлекательных площадок уже несколько по стране. Для Урала был выбран космический стиль, а главная идея — создание лунного города.

Известно о том, что Бородина только пробует себя в больших бизнес-проектах, она не является владелицей всех этих парков, но называет себя соосновательницей.

По ее словам, главная идея развлекательных площадок была в том, чтобы дать возможность отдохнуть одновременно и родителям, и детям, пишет e1.ru.

Ранее в Екатеринбург на Международную неделю моды приехала балерина Анастасия Волочкова, которая в местном кабаке жгла петарды и пела о слезах своих бывших.

Читайте также:

Читайте также