Решившая стать бизнес-леди Ксения Бородина открыла парк для детей и родителей в Екатеринбурге

Ксения Бородина подалась в бизнес-леди и открыла в Екатеринбурге детский парк с рестораном для родителей.

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Известно, что таких развлекательных площадок уже несколько по стране. Для Урала был выбран космический стиль, а главная идея — создание лунного города.

Известно о том, что Бородина только пробует себя в больших бизнес-проектах, она не является владелицей всех этих парков, но называет себя соосновательницей.

По ее словам, главная идея развлекательных площадок была в том, чтобы дать возможность отдохнуть одновременно и родителям, и детям, пишет e1.ru.