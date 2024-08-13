Акилова высказалась об отношениях с Бородиной, закрутившей роман с ее экс-мужем: «Не была моей подругой»

Ксения Бородина несколько лет была одна. Она предпочитала не рассказывать о своей личной жизни. Телеведущая считает, что на ее браке с Курбаном Омаровым плохо отразилась публичность. Но теперь у Ксении Бородиной появился новый возлюбленный Николай Сердюков . Ксения Бородина не скрывает, что знает его достаточно давно, но отношения у них зародились на шоу «Последний герой», который она ведет.

Теперь влюбленные неразлучны. Телеведущая успела отдохнуть с избранником в Турции. Поклонники переживают, что Ксения Бородина снова обожжется. Известно, что ее бойфренд был в браке с блогером Алиной Акиловой. Эта девушка виделась с экс-звездой «Дома-2» и посещала праздники ее детей. Однако Ксения Бородина заверила, что она лишь ее приятельница. Да и сама блогерша решила откреститься от дружбы с Ксенией Бородиной .

«Она никогда не была моей подругой. Мой Мага (новый возлюбленный блогера – Прим.ред.) дружил с ее парнем, поэтому на всех праздниках были. Не комментирую личную жизнь», — заявила Акилова.

К слову, она рассталась с Николаем Сердюковым не на хорошей ноте. Блогерша часто называла его альфонсом, абьюзером и тираном, который испортил ей жизнь. Ксения Бородина отписалась от его бывшей жены Сердюкова Акиловой в соцсети совсем недавно.