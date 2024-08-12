Бородина опубликовала переписку с новым возлюбленным, где он называет ее «картошкой»

Ксения Бородина несколько лет она хранила молчание о личной жизни. Но недавно на шоу «Последний герой» ей понравился блогер Николай Сердюков . Между ними завязался роман. Теперь Ксения Бородина не перестает публиковать кадры, на которых целуется и милуется со своим избранником. На этот раз она слила в Сеть переписку с ним.

На скрине можно увидеть, как Николай Сердюков ласково к ней обращается, интересуется детьми. Более того, он уже дал ей прозвище. Блогер называет Ксению Бородину «картошка». По всей видимости, саму Ксению это забавляет.

«Когда ты думала, что ты кошка, а ты картошка», — подписала Ксения Бородина скрин переписки.

Также телеведущая призналась, что ей очень интересно общаться с Сердюковым.

«Когда начинаешь с ним общаться и узнаешь его ближе, понимаешь насколько это интересный, разносторонний человек, а самое главное — он окружен умными, интересными людьми, потому что сам такой же», — поделилась Ксения Бородина .