Авербух со своими сыновьями приехал забирать Арзамасову с дочкой из роддома

Илья Авербух уже давно стал известным фигуристом. Он в свое время был в браке с Ириной Лобачевой, но их развод обернулся скандалом. Спортсмен сам воспитывал сына Мартина. А четыре года назад он сыграл свадьбу с Лизой Арзамасовой . Большая разница в возрасте не мешает им строить крепкие отношения. Недавно актриса объявила о беременности . А 8 августа случилось пополнение в семье. Звезда сериала «Папины дочки» родила малышку Лию .

Несколько дней Лиза хранила молчание. Она лишь накануне сообщила, что у нее все нормально. А 14 августа состоялась выписка. Авербух приехал со своим старшим сыном, а также Львом, которому в этот день исполнилось три года. Он был стильно одет в берет и брюки.