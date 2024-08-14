Авербух со своими сыновьями приехал забирать Арзамасову с дочкой из роддома

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Global Look Press

Актриса поделилась трогательными кадрами с выписки из роддома. Муж забрал Лизу Арзамасову домой.

Илья Авербух уже давно стал известным фигуристом. Он в свое время был в браке с Ириной Лобачевой, но их развод обернулся скандалом. Спортсмен сам воспитывал сына Мартина. А четыре года назад он сыграл свадьбу с Лизой Арзамасовой. Большая разница в возрасте не мешает им строить крепкие отношения. Недавно актриса объявила о беременности. А 8 августа случилось пополнение в семье. Звезда сериала «Папины дочки» родила малышку Лию.

Несколько дней Лиза хранила молчание. Она лишь накануне сообщила, что у нее все нормально. А 14 августа состоялась выписка. Авербух приехал со своим старшим сыном, а также Львом, которому в этот день исполнилось три года. Он был стильно одет в берет и брюки.

Илья Авербух с сыновьями и Лиза Арзамасова с дочкой. Фото: Телеграм-канал Лизы Арзамасовой

Поклонники восхитились кадрами. Сама актриса едва сдерживала слезы. Пару поздравляли все, включая врачей. Примечательно, что приехала и мама Арзамасовой Юлия. Она переживала за дочку, когда были роды. Однако появление малышки Лии для всех стало большой радостью.

Позже Лиза поздравила сына с днем рождения. Она также отметила, что кадры с выписки выложила случайно. Однако они уже успели разлететься по Сети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также