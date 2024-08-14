Авербух со своими сыновьями приехал забирать Арзамасову с дочкой из роддома

Несколько дней Лиза хранила молчание. Она лишь накануне сообщила, что у нее все нормально. А 14 августа состоялась выписка. Авербух приехал со своим старшим сыном, а также Львом, которому в этот день исполнилось три года. Он был стильно одет в берет и брюки.
Поклонники восхитились кадрами. Сама актриса едва сдерживала слезы. Пару поздравляли все, включая врачей. Примечательно, что приехала и мама Арзамасовой Юлия. Она переживала за дочку, когда были роды. Однако появление малышки Лии для всех стало большой радостью.
Позже Лиза поздравила сына с днем рождения. Она также отметила, что кадры с выписки выложила случайно. Однако они уже успели разлететься по Сети.
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