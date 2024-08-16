Таня Мусульбес из «Дома-2» — о новорожденной дочери: «Принадлежим этой крохе»

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес , которая родила дочку в минувшую пятницу, 9 августа, судя по всему, уже выписалась с малышкой из клиники.

В микроблоге молодая мама поделилась снимком, на котором предстала с малышкой на руках, точнее, на руке. Таня Мусульбес уложила дочку к себе на предплечье. Кроха лежит на животике и, скорее всего, спит. А Татьяна Мусульбес в этот момент делает фото, глядя на свое отражение в зеркале.

Вероятно, она все еще не может поверить в то, что уже стала мамой и держит на руке собственного ребенка.