Таня Мусульбес из «Дома-2» — о новорожденной дочери: «Принадлежим этой крохе»

Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

Татьяна Мусульбес показала малышку поклонникам.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес, которая родила дочку в минувшую пятницу, 9 августа, судя по всему, уже выписалась с малышкой из клиники.

В микроблоге молодая мама поделилась снимком, на котором предстала с малышкой на руках, точнее, на руке. Таня Мусульбес уложила дочку к себе на предплечье. Кроха лежит на животике и, скорее всего, спит. А Татьяна Мусульбес в этот момент делает фото, глядя на свое отражение в зеркале.

Вероятно, она все еще не может поверить в то, что уже стала мамой и держит на руке собственного ребенка.

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Татьяна Мусульбес с дочкой на руках. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

«Теперь мы целиком и полностью принадлежим этой крохе», — написала под снимком с дочкой Татьяна Мусульбес, имея в виду себя и папу девочки Романа Капаклы.

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