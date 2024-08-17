Роман Капаклы из «Дома-2» озвучил вес новорожденной дочери: «4 100 граммов»

Бывшие участники «Дома-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес 8 августа впервые стали родителями. Они почти сразу показали поклонникам новорожденную дочку.

Для всех, кто видел девочку, было очевидно, что малышка родилась довольно крупной. У крохи пухлые щечки и перетяжки на руках.

Отвечая на вопросы подписчиков, молодой отец Роман Капаклы озвучил вес новорожденной дочери. Она, и правда, родилась богатыршей. Роман Капаклы уже придумал для дочки ласковое прозвище в связи с ее приличным весом.

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«4 100 граммов, — озвучил Роман Капаклы вес дочери при рождении. — Моя маленькая мощь, я сам родился 4 600 граммов».