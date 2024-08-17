Татьяна Мусульбес рассказала о родах: «Было сложно, но в тоже время просто волшебно»

Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес поделилась эмоциями, которые испытывает в связи с появление на свет ее дочери от Романа Капаклы .

Татьяна Мусульбес призналась, что рождение малышки разделила ее жизнь на до и после. Молодая мама чувствует невероятную любовь к крошке, которая не может сравниться ни с каким другим наслаждением в жизни.

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Татьяна Мусульбес в микроблоге рассказала о том дне, когда ее дочка появилась на свет.