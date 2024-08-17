Татьяна Мусульбес рассказала о родах: «Было сложно, но в тоже время просто волшебно»

Татьяна Мусульбес призналась, что рождение малышки разделила ее жизнь на до и после. Молодая мама чувствует невероятную любовь к крошке, которая не может сравниться ни с каким другим наслаждением в жизни.
Татьяна Мусульбес в микроблоге рассказала о том дне, когда ее дочка появилась на свет.
«Было сложно, но в тоже время просто волшебно. Момент, когда наша крошка появилась на свет — это что-то нереальное! Я всегда мечтала стать мамой и почувствовать ту связь и безусловную любовь с малышом. Но, оказывается, представить — это одно, а на самом деле ощутить — совсем другое. Я до сих пор не верю, что можно быть настолько счастливой! Разве можно так сильно любить?» — поделилась эмоциями Татьяна Мусульбес.