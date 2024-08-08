«Слышу вой Асмус»: как прошла закрытая свадьба Харламова и Ковальчук, в которую никто не верил

Все скептики, которые до последнего не верили в свадьбу
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Известно, что официально пара зарегистрировала отношения еще два месяца назад. Тогда было много шуток о том, что юморист зажал для любимой роскошный праздник. Масло в огонь подлила и бывшая Харламова — Кристина. Она не оставила без внимания тот факт, что отец ее дочери Насти не пришел к ней на выпускной. Теперь же у Асмус появился еще один жирный повод для колкостей.
Свадьба Харламова и Ковальчук
Хрупкая и миловидная Катерина Ковальчук все-таки довела своего «Бульдога» до алтаря. Правда, полюбоваться этим событием простым смертным не доведется. Гостям мероприятия, по всей вероятности, было запрещено делать фото и видео, поэтому в Сеть утекли только обрывочные моменты звездного праздника.
Так, среди гостей торжества были замечены Тимур Батрутдинов, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов — коллеги жениха по «юмористическому бизнесу». Пел для молодоженов Сосо Павлиашвили, а обменивал клятвами — Сергей Бурунов.
Сергей Бурунов провел церемонию для
Особое внимание к себе привлек наряд невесты. Ковальчук в этот день была особенно хороша — в белоснежном платье-бюстье в пол с прозрачным шлейфом и невесомой фатой-вуалью. Голову Катерины украшал ободок. Как и полагается виновнице такого торжества, невеста была невероятно счастлива и не скрывала своих чувств.
Была ли на свадьба Харламова его дочь?
Торжество было организовано для друзей и близких. Но как диванные сыщики не всматривались в слитые кадры, общую с Асмус дочь Гарика никто не увидел. Судя по соцсетям, в конце июля 10-летняя Настя еще во всю развлекалась с мамой на Бали.
На одном из фрагментов видео со свадьбы к Ковальчук подбегает обниматься нарядная девочка. В темноте лица ребенка не разглядеть, но Харламов никак не отреагировал на ребенка. Так что можно сделать вывод, что девочка — чья-то из гостей, либо же жених слишком растерян в эти минуты. Комментаторы поспешили высказаться по теме — как обычно, не без сарказма.
Рири: «А это его дочь к новой жене подбежала обниматься? Слышу вой Асмус».
Pear: «Говорят, Ковальчук беременная, двойной праздник».
Caty788: «Где-то завыла одна Кристина».
Александра Sailor Moon: «На видео тонкая звонкая»
Mem_me_now: «Про «деньги и отожмет его имущество» шутить не надо?»
Кот В сапогах: «Гарик Жених Харламов».
Рири: «Вроде вменяемая. Долго и счастливо!»
Айбелив Айкенфлаев: «Он всех, с кем спит, под венец тащит?»
видеть прекрасное: «Дай бог не последний раз».
W: «Вот у людей нервы по три раза жениться».
Official: «Он вообще ее не любит. Она за него вцепилась, а он смотрит на нее как на пустое место».
Ann: «Мне кажется, она такая продуманка».
Сколько браков было у Харламова?
Гарик официально регистрировал свои отношения три раза. До Катерины Ковальчук он был женат на
До Кристины у юмориста была Юлия Лещенко. Расставание с супругой, с которой он так и не смог обзавестись ребенком, проходило скандально. Женщина предполагала, что Асмус появилась в их жизни до развода, но со временем простила предположительно неверного мужа.
Как отреагировала Асмус на свадьбу Харламова?
Последнее время Кристина транслирует в соцсетях сплошное счастье. Она написала фанатам, мол, чем лучше у нее дела в жизни, тем меньше ей хочется делать публикации. И исчезла из инфополя.
Пока радостное событие в жизни бывшего мужа она никак не комментировала. Но, согласно опыту, подписчики своими вопросами скоро вынудят ее выдать какую-нибудь эпичную реплику.
В прошлый раз, например, на вопрос, почему папа не пришел к выпускнице четвертого класса на праздник, Асмус «убила» подписчиков фразой «Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества».
Асмус любит подкалывать Харламова в Сети. Фото: соцсети
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