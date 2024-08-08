«Слышу вой Асмус»: как прошла закрытая свадьба Харламова и Ковальчук, в которую никто не верил

Все скептики, которые до последнего не верили в свадьбу Гарика Харламова и Катерины Ковальчук, теперь могут прикусить языки. Накануне недалеко от Москвы, в загородном поселке «Агаларов Эстейт», отгремело шикарное торжество — со всеми положенными для такого мероприятиями атрибутами: белоснежным платьем невесты, дорогими гостями и харизматичным ведущим.

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Известно, что официально пара зарегистрировала отношения еще два месяца назад. Тогда было много шуток о том, что юморист зажал для любимой роскошный праздник. Масло в огонь подлила и бывшая Харламова — Кристина. Она не оставила без внимания тот факт, что отец ее дочери Насти не пришел к ней на выпускной. Теперь же у Асмус появился еще один жирный повод для колкостей.

Свадьба Харламова и Ковальчук

Хрупкая и миловидная Катерина Ковальчук все-таки довела своего «Бульдога» до алтаря. Правда, полюбоваться этим событием простым смертным не доведется. Гостям мероприятия, по всей вероятности, было запрещено делать фото и видео, поэтому в Сеть утекли только обрывочные моменты звездного праздника.

Так, среди гостей торжества были замечены Тимур Батрутдинов, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов — коллеги жениха по «юмористическому бизнесу». Пел для молодоженов Сосо Павлиашвили, а обменивал клятвами — Сергей Бурунов.