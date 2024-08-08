«Слышу вой Асмус»: как прошла закрытая свадьба Харламова и Ковальчук, в которую никто не верил

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети Катерины Ковальчук

В Сеть утекли кадры со звездного торжества.

Все скептики, которые до последнего не верили в свадьбу Гарика Харламова и Катерины Ковальчук, теперь могут прикусить языки. Накануне недалеко от Москвы, в загородном поселке «Агаларов Эстейт», отгремело шикарное торжество — со всеми положенными для такого мероприятиями атрибутами: белоснежным платьем невесты, дорогими гостями и харизматичным ведущим.

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Известно, что официально пара зарегистрировала отношения еще два месяца назад. Тогда было много шуток о том, что юморист зажал для любимой роскошный праздник. Масло в огонь подлила и бывшая Харламова — Кристина. Она не оставила без внимания тот факт, что отец ее дочери Насти не пришел к ней на выпускной. Теперь же у Асмус появился еще один жирный повод для колкостей.

Свадьба Харламова и Ковальчук

Хрупкая и миловидная Катерина Ковальчук все-таки довела своего «Бульдога» до алтаря. Правда, полюбоваться этим событием простым смертным не доведется. Гостям мероприятия, по всей вероятности, было запрещено делать фото и видео, поэтому в Сеть утекли только обрывочные моменты звездного праздника.

Так, среди гостей торжества были замечены Тимур Батрутдинов, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов — коллеги жениха по «юмористическому бизнесу». Пел для молодоженов Сосо Павлиашвили, а обменивал клятвами — Сергей Бурунов.

Сергей Бурунов провел церемонию для Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Фото: соцсети гостей праздника

Особое внимание к себе привлек наряд невесты. Ковальчук в этот день была особенно хороша — в белоснежном платье-бюстье в пол с прозрачным шлейфом и невесомой фатой-вуалью. Голову Катерины украшал ободок. Как и полагается виновнице такого торжества, невеста была невероятно счастлива и не скрывала своих чувств.

Была ли на свадьба Харламова его дочь?

Торжество было организовано для друзей и близких. Но как диванные сыщики не всматривались в слитые кадры, общую с Асмус дочь Гарика никто не увидел. Судя по соцсетям, в конце июля 10-летняя Настя еще во всю развлекалась с мамой на Бали.

Кристина Асмус вместе с дочерью Настей. Фото: соцсети Кристины Асмус

На одном из фрагментов видео со свадьбы к Ковальчук подбегает обниматься нарядная девочка. В темноте лица ребенка не разглядеть, но Харламов никак не отреагировал на ребенка. Так что можно сделать вывод, что девочка — чья-то из гостей, либо же жених слишком растерян в эти минуты. Комментаторы поспешили высказаться по теме — как обычно, не без сарказма.

Рири: «А это его дочь к новой жене подбежала обниматься? Слышу вой Асмус».

Pear: «Говорят, Ковальчук беременная, двойной праздник».

Caty788: «Где-то завыла одна Кристина».

Александра Sailor Moon: «На видео тонкая звонкая»

Mem_me_now: «Про «деньги и отожмет его имущество» шутить не надо?»

Кот В сапогах: «Гарик Жених Харламов».

Рири: «Вроде вменяемая. Долго и счастливо!»

Айбелив Айкенфлаев: «Он всех, с кем спит, под венец тащит?»

видеть прекрасное: «Дай бог не последний раз».

W: «Вот у людей нервы по три раза жениться».

Official: «Он вообще ее не любит. Она за него вцепилась, а он смотрит на нее как на пустое место».

Ann: «Мне кажется, она такая продуманка».

Кристина Асмус, по слухам, активно занимается своей личной жизнью. Фото: соцсети Кристины Асмус

Сколько браков было у Харламова?

Гарик официально регистрировал свои отношения три раза. До Катерины Ковальчук он был женат на Кристине Асмус. В этом союзе родилась Настя, которая после развода осталась с мамой. Долгое время после разрыва знаменитости, что называется, парили друг другу мозги, вынося в публичное пространство свои разборки. Хотя жили в одном доме (Гарика) и могли бы общаться лично. Из-за этих страстей народ был уверен, что Харламов и Асмус сойдутся. Но нет.

До Кристины у юмориста была Юлия Лещенко. Расставание с супругой, с которой он так и не смог обзавестись ребенком, проходило скандально. Женщина предполагала, что Асмус появилась в их жизни до развода, но со временем простила предположительно неверного мужа.

Как отреагировала Асмус на свадьбу Харламова?

Последнее время Кристина транслирует в соцсетях сплошное счастье. Она написала фанатам, мол, чем лучше у нее дела в жизни, тем меньше ей хочется делать публикации. И исчезла из инфополя.

Пока радостное событие в жизни бывшего мужа она никак не комментировала. Но, согласно опыту, подписчики своими вопросами скоро вынудят ее выдать какую-нибудь эпичную реплику.

В прошлый раз, например, на вопрос, почему папа не пришел к выпускнице четвертого класса на праздник, Асмус «убила» подписчиков фразой «Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества».

Асмус любит подкалывать Харламова в Сети. Фото: соцсети Кристины Асмус

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