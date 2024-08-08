Харламов заявил, что устроил пышную свадьбу ради Ковальчук: «Она первый раз выходит замуж»

Гарик Харламов уже давно стал одним из самых успешных юмористов в стране. Он также недавно получил новую должность креативного продюсера «Камеди клаб». А два месяца назад артист расписался в ЗАГСе с Катериной Ковальчук. После этого пара отдохнула в Сочи. Многие решили, что Гарик Харламов — скупердяй и захотел лишить избранницу свадьбы, так как за его плечами уже два развода.

Но 7 августа Гарик Харламов все же закатил пышное торжество. Он вывез гостей в загородный поселок Эмина Агаларова. Там были танцы, декорации, песни и большой торт. Невеста в лаконичном платье и фате очаровала публику.

«Мы расписались только. Для Катюхи это вообще первая свадьба, она первый раз выходит замуж в жизни. Белое платье ей хочется, обмен кольцами хочется и все эти традиции соблюсти, чтобы родные, близкие все это видели, были рядом. Конечно, мы делаем такую свадьбу-свадьбу, но не эту — на весь мир, а для друзей, для близких и родных мероприятие», — поделился юморист в интервью Надежде Стрелец, которое было записано перед торжеством.