Харламов и Ковальчук потратили на свадьбу около пяти миллионов рублей

Гарик Харламов уже давно стал известным юмористом. Комик не скрывает, что после развода с Кристиной Асмус попрощался с половиной совместно нажитого имущества. Он даже не хотел снова жениться. Но все поменялось, когда в его жизни появилась Катерина Ковальчук. В этом году они расписались в ЗАГСе. А 7 августа все же закатили роскошное торжество в загородном элитном поселке Agalarov Estate. Там собралось больше 50 человек. Так как владелец поселка Эмин Агаларов, то юморист мог получить весомую скидку. Также он сэкономил и на многих других вещах, так как друзья бесплатно веселили его гостей. Вел церемонию обмена клятвами актер Сергей Бурунов, у которого обычно гонорар начинается от 5 млн рублей. Спел на празднике Сосо Павлиашвили, пишет KP.RU.

А вот декор помещения для свадьбы обошелся Гарику Харламову в круглую сумму. Там были хрусталь, свечи, живые цветы, зелень, за которые декораторы попросили не менее двух миллионов рублей. На свадьбе было огромное количество шампанского и других напитков.

Премиальный кейтеринг с учетом всех угощений и спиртного на 55 человек стартует от 2 млн руб. Также на свадьбе были охрана, фото и видеосъемка, торт, автомобили для иногородних гостей. Это обошлось примерно в полмиллиона рублей. Наряд невесты, стилисты, визажист и аксессуары могли вылиться в любую цену, даже в миллион рублей. К слову, на торжестве прозвучал хит «Свадебные цветы», который исполнил зажигательно сам Гарик Харламов . В целом, паре свадьба обошлось примерно в пять миллионов рублей.