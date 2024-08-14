Арзамасова расплакалась во время выписки из роддома, когда Авербух взял на руки дочку

Лиза Арзамасова совсем недавно ушла в декретный отпуск . Она весной сообщила, что беременна. Актриса была счастлива. Рад был и Илья Авербух . Уже после рождения сына Льва он признавался, что они планируют завести еще детей.

Примечательно, что звезда 8 августа снова стала мамой. Она родила дочку в одном из роддомов Москвы. Девочка получила имя Лия . Авербух приехал из Сочи, чтобы быть рядом с женой.

Лиза провела в роддоме почти неделю. Это спровоцировало слухи, что у нее было кесарево сечение. Накануне она вышла на связь и заверила, что с ребенком все замечательно. А 14 августа состоялась выписка из роддома. К ней приехали Авербух с сыном Львом и своим наследником от первого брака Мартином. Также с ними была мама Арзамасовой Юлия.