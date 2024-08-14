Арзамасова расплакалась во время выписки из роддома, когда Авербух взял на руки дочку

Примечательно, что звезда 8 августа снова стала мамой. Она родила дочку в одном из роддомов Москвы. Девочка получила
Лиза провела в роддоме почти неделю. Это спровоцировало слухи, что у нее было кесарево сечение. Накануне она вышла на связь и заверила, что с ребенком все замечательно. А 14 августа состоялась выписка из роддома. К ней приехали Авербух с сыном Львом и своим наследником от первого брака Мартином. Также с ними была мама Арзамасовой Юлия.
На улице была сделана зона для фото. Илья взял на руки малышку. Он не скрывал, что мечтал о дочке. Арзамасова от счастья стала плакать, когда увидела своего мужа с Лией на руках. Врачи из окон выкрикивали поздравления. Все были рады за супругов. Вскоре пара уже приехала домой. Лиза облачилась в платье свободного кроя с рюшами и балетки. Она была без макияжа.
К слову, потом Лиза удалила все публикации с выписки. Она сообщила, что случайно их выложила в Сеть.
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