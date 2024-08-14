Арзамасова и Авербух поздравили сына Льва с трехлетием: «Сегодня у тебя особенный день рождения»

Лиза Арзамасова счастлива в браке с Ильей Авербухом . Примечательно, что большая разница в возрасте не мешает им строить гармоничные отношения. 8 августа актриса снова стала мамой. Она родила дочку, которой дали имя Лия. Этим летом фигурист уехал на гастроли в Сочи, но в особенный день он смог быть рядом с женой. Примечательно, что чемпион мечтал о дочке, так как от первого брака у него есть сын Мартин, а также они с Лизой растят сына Льва.

На этот раз актрису долго не выписывали . Однако 14 августа она отправилась домой. Ее забрал Авербух, который приехал с сыновьями и тещей. Это был трогательный момент. Арзамасова даже заплакала, когда супруг взял на руки дочку. Более того, Лев познакомился с сестрой.