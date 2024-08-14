Арзамасова и Авербух поздравили сына Льва с трехлетием: «Сегодня у тебя особенный день рождения»

На этот раз актрису долго
Именно в этот день сына пары отмечал день рождения. Они поздравили его в соцсетях.
«Три года сегодня нашему мечтателю, нашему любимому Левушке. Три года пролетели, как один день. Самый счастливый! Сегодня у тебя особенный день рождения! Будь самым счастливым! А мы будем очень стараться…», — написала Лиза.
Вслед за ней сделал публикацию Авербух.
«Не верю, что тебе уже 3 года! Но очень верю в тебя, сын, и твой талант! Пробуй, находи, узнавай! А счастливое «Победиииили, ура!» пусть как можно чаще звучит в твоей жизни! А мы будем стараться!» — заявил фигурист.
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Лев Авербух. Фото: соцсети
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