Арзамасова и Авербух поздравили сына Льва с трехлетием: «Сегодня у тебя особенный день рождения»

Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

14 августа для Лизы Арзамасовой стал вдвойне счастливым. Актриса приехала домой с новорожденной дочкой.

Лиза Арзамасова счастлива в браке с Ильей Авербухом. Примечательно, что большая разница в возрасте не мешает им строить гармоничные отношения. 8 августа актриса снова стала мамой. Она родила дочку, которой дали имя Лия. Этим летом фигурист уехал на гастроли в Сочи, но в особенный день он смог быть рядом с женой. Примечательно, что чемпион мечтал о дочке, так как от первого брака у него есть сын Мартин, а также они с Лизой растят сына Льва.

На этот раз актрису долго не выписывали. Однако 14 августа она отправилась домой. Ее забрал Авербух, который приехал с сыновьями и тещей. Это был трогательный момент. Арзамасова даже заплакала, когда супруг взял на руки дочку. Более того, Лев познакомился с сестрой.

Лиза Арзамасова с дочкой и Илья Авербух с сыновьями. Фото: Телеграм-канал Лизы Арзамасовой

Именно в этот день сына пары отмечал день рождения. Они поздравили его в соцсетях.

«Три года сегодня нашему мечтателю, нашему любимому Левушке. Три года пролетели, как один день. Самый счастливый! Сегодня у тебя особенный день рождения! Будь самым счастливым! А мы будем очень стараться…», — написала Лиза.

Вслед за ней сделал публикацию Авербух.

«Не верю, что тебе уже 3 года! Но очень верю в тебя, сын, и твой талант! Пробуй, находи, узнавай! А счастливое «Победиииили, ура!» пусть как можно чаще звучит в твоей жизни! А мы будем стараться!» — заявил фигурист.

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Лев Авербух. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

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