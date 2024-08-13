Арзамасова спустя пять дней после родов вышла на связь из клиники: «У нас с Лией все замечательно»
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
Жена Ильи Авербуха до сих пор находится под наблюдением врачей.
В этом году Лиза Арзамасова особенно много работала. Однако весной она поделилась радостной новостью. Актриса сообщила, что они с Ильей Авербухом ждут еще одного ребенка. У пары растет сын Лев. А 8 августа случилось рождение второго ребенка. Теперь у пары есть дочка Лия. В особенный день фигурист приехал из Сочи и был рядом с возлюбленной. Поклонники сразу заметили, что актриса после родов выглядела изможденной. А вскоре появились сообщения, что у Лизы Арзамасовойбыло кесарево.
13 августа Лиза Арзамасова вышла на связь. Она продолжает находиться в клинике. Жена Ильи Авербуха была без макияжа, но с укладкой. Она не скрыла синяки под глазами и бледную кожу. Исхудавшая актриса старалась улыбаться. Она выразила благодарность за подарки, цветы и поддержку.
«Дорогие друзья, хочется сказать огромное спасибо вам за ваши слова, ваши поздравления. Не переживайте! Я никуда не пропала. У нас с Лией все замечательно. Просто не буду лукавить душой, конечно, в последнее время было немного не до социальный сетей. Не успеваю отвечать, но все читаю. Ваши слова поддержки так вдохновляют, столько сил и радости дарят. Спасибо вам огромное!» — заявила Лиза Арзамасова.
Она добавила, что уже скоро намерена вернуться к привычному образу жизни. По всей видимости, Лиза Арзамасова должна оказаться дома. 14 августа будет день рождения у ее сына Льва. Лиза точно постарается не пропустить это важное событие.