Арзамасова спустя пять дней после родов вышла на связь из клиники: «У нас с Лией все замечательно»

В этом году Лиза Арзамасова особенно много работала. Однако весной она поделилась радостной новостью. Актриса сообщила, что они с Ильей Авербухом ждут еще одного ребенка. У пары растет сын Лев. А 8 августа случилось рождение второго ребенка. Теперь у пары есть дочка Лия. В особенный день фигурист приехал из Сочи и был рядом с возлюбленной. Поклонники сразу заметили, что актриса после родов выглядела изможденной. А вскоре появились сообщения, что у Лизы Арзамасовой было кесарево.

13 августа Лиза Арзамасова вышла на связь. Она продолжает находиться в клинике. Жена Ильи Авербуха была без макияжа, но с укладкой. Она не скрыла синяки под глазами и бледную кожу. Исхудавшая актриса старалась улыбаться. Она выразила благодарность за подарки, цветы и поддержку.